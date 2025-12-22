Sındırgı’da ticaret konteynerlerle yeniden canlanıyor: Çarşı dronla görüntülendi

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen, 1 kişinin öldüğü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 Ekim'de de yine aynı büyüklükte ikinci bir deprem yaşandı. Bazı binalarda yıkım ve hasara neden olan 2 büyük depremin ardından ilçede irili ufaklı yaklaşık 20 bin artçı deprem kaydedildi.