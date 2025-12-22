Sındırgı’da ticaret konteynerlerle yeniden canlanıyor: Çarşı dronla görüntülendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremler sonrası iş yerleri zarar gören esnaf için kurulan prefabrik çarşı ve konteyner iş yerleri havadan görüntülendi. AFAD ile belediyenin ortak çalışmasıyla oluşturulan geçici ticaret alanı, depremden etkilenen esnafın faaliyetlerini sürdürmesine imkân sağlıyor.
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen, 1 kişinin öldüğü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 Ekim'de de yine aynı büyüklükte ikinci bir deprem yaşandı. Bazı binalarda yıkım ve hasara neden olan 2 büyük depremin ardından ilçede irili ufaklı yaklaşık 20 bin artçı deprem kaydedildi.
İlk deprem sonrası tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlanırken, 27 Ekim'deki depremde ağır hasar yapılarda yıkım çalışması sürüyor.
Bu süreçte ilçedeki esnaf da unutulmadı. 10 Ağustos'taki depremden bu yana AFAD tarafından ilçede 40 konteyner dükkan kuruldu. Bunun yanı sıra Sındırgı Belediyesi'ne ait Akpınar Yaşam Merkezi'nde 10 depremzede esnafa geçici iş yeri sağlandı.
27 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş merkezinin bulunduğu alanda ise 11 esnaf için geçici prefabrik çarşı kuruluyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Kurulan konteyner dükkanlar ve prefabrik çarşı dron ile görüntülendi.
Yıkılan dükkanının bulunduğu yere AFAD ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile konteyner kurulduğunu, burada faaliyet verdiklerini belirten esnaf Emre Paytak "Devletimize ve belediyemize teşekkür ediyorum. Dükkanımız hasarlı olduğu için yıkıldı. Buraya konteynerden bir alan oluşturduk. Çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah depremler son bulacak. Normal yaşantımıza devam edeceğiz" dedi.