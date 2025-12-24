Yeni Şafak
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Yetkililer yıkım çalışmalarının süreceğini belirterek, vatandaşları bu tür çalışmalarda güvenlik alanlarının dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen süreçte, risk taşıyan yapıların 814'ünün yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. İş makineleriyle yıkılan yapıların molozları, kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Depremler sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemlerinin peyderpey devam edeceği bildirildi.




