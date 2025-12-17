Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi: Dikkat çeken sismik hareketlilik! Bu depremlerin uzun soluklu olarak devam ettiğini görüyoruz





Karaoğlu, Simav'da da benzer bir durumun olduğunu fakat oradaki depremlerin 10 ila 20 kilometrelik dar bir alanda oluştuğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:





"Burada bölgenin tektonik yapısına baktığımızda bir Simav Fayı var. Bu Simav Fayı'nı kesen Gelenbe Fayı var. En önemli husus, Sındırgı'daki depremlerin çoğunun fay düzlemleri üzerinde gerçekleşmemesidir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ve biz akademisyenlerin tespit ettiği fayların dışında, özellikle güney kesimde meydana gelmesi oldukça önemli. Saha çalışmalarımızda neredeyse yeni kırık olmamış gibi görünüyor. Zaten yeni kırık oluşumlarında 6,4 veya 6,5'in üzerindeki depremler beklenir. Burada 6,1 gibi depremler olsa da çok fazla öyle bir yüzey kırığı falan olduğunu göremiyoruz."





Özgür Karaoğlu, bölgede çoğunlukla kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir çekme kuvvetiyle gelişen normal fay bileşeni olarak gördükleri depremlerin gerçekleştiğini vurguladı.