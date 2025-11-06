Yeni Şafak
Sındırgı yine sallandı: AFAD detayları duyurdu

19:256/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1'lik depremin artçıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Saat 19.15'te meydana gelen sarsıntı, yerin 9.6 kilometre altında oluştu.

Deprem, çevre şehirler Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.

