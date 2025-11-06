Yeni Şafak
Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Ekipleri yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.
Ekipleri yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçıların ardından ağır hasar alan yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Büyükdağdere Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında yıkım kararı verilen yaklaşık 100 binadan 24'ünün yıkımı gerçekleştirildi. AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, mahalledeki yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.


Vatandaşlara geçici barınma alanları oluşturulan bölgede, psikososyal destek ekipleri de mahalle sakinleriyle birebir ilgileniyor. Ayrıca konteyner kurulumunun devam ettiği mahalledeki çalışmalar havadan görüntülendi.


Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, "Yaklaşık 100 binanın yıkımı planlanıyor. Şu ana kadar 24 bina tamamen yıkıldı. Büyükdağdere şu anda adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Enkaz kaldırma tamamlandıkça yeniden inşa süreci başlayacak." ifadesini kullandı.




