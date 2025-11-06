Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve uzmanlar tarafından bazıları “öncü” olarak değerlendirilen sarsıntılar, Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Artçıların sürdüğü bölgede gözler bu kez Yalova’ya çevrildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, olası bir Marmara depreminin özellikle sahil yerleşkelerini tehdit edebileceğini söyledi. Üşümezsoy, “Olay bir Y harfinde gizli” diyerek Yalova-Çınarcık hattına işaret etti ve bölgedeki stres birikiminin kritik seviyeye ulaştığını belirtti.

1 /7 Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, uzmanların dikkat çektiği bölge bu kez Yalova oldu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi ve Yalova çevresine yönelik önemli uyarılarda bulundu.

2 /7 Sındırgı’da ardı ardına yaşanan ve bazı uzmanlar tarafından “artçı değil, öncü” nitelikte olduğu belirtilen depremler, Marmara’daki fay hatlarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Üşümezsoy, bölgede yaşanan stres aktarımının yönüne dikkat çekerek özellikle Yalova hattını işaret etti.

3 /7 “Sahil yerleşkesi tehdit altında: Olay bir Y harfinde gizli”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TGRT canlı yayınında Sındırgı merkezli sarsıntıların ardından oluşan stresin yönünü değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “6,5 - 7 büyüklüğündeki deprem özellikle sahil yerleşkesini tehdit eder. Olay bir Y harfinde gizli. V şeklinde dönerek Yalova Çınarcık ve Çınarcık’ın batısına doğru gidiyor.”



4 /7 Uzman isim, tarihsel kırılmaların analiz edilmesinin önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti:

“Buradaki 1894’te kırılan 7.3’lük deprem Yalova fayını hem de Çınarcık’taki kesimini kırdı. Armutlu’ya doğru giden stres boşalmış oldu.”

5 /7 “Kumburgaz’daki fay 2025’te kırıldı”

Marmara’daki fay hareketliliğinin sürdüğünü belirten Üşümezsoy, bölgedeki diğer kritik fay hatlarına da değinerek dikkat çeken bir iddiada bulundu: “Kumburgaz’daki fay 2025’te kırıldı. Bir taraftan İstanbul’da sürekli depremler olmuştur.”

6 /7 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, değerlendirmesinin sonunda İstanbul’dan ziyade Yalova ve çevresinin ciddi risk altında bulunduğunu yineleyerek, olası bir Marmara depremine karşı bölgedeki hazırlıkların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.