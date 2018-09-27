Ziraat Odası Başkanı boğa saldırısında öldü

Beylikova ilçesindeki İğde Ağacı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, besicilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hayrettin Yaman, ahırda kendisine ait boğanın saldırısına uğradı. Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayrettin Yaman'ın cansız bedeni, ahıra giren yakınları tarafından bulundu. Durumu jandarmaya bildiren yakınları, Yaman'ın sabah yem vermek için ahıra girdiğini, boynundaki zincirden kurtulan boğaya tekrar zincirini takmak isterken saldırıya uğradığını söyledi.

Boğa kesildi

Boğanın, Hayrettin Yaman'ın yakınları tarafından kesildiği öğrenildi.

Hayrettin Yaman'ın daha önce Beylikova Ziraat Odası Başkanlığı ile Aşağı İğde Ağacı Mahallesi Muhtarlığı yaptığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.