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Zonguldak'ta 148 öğrenci zehirlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 148 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. İlçede taşımalı eğitim öğretim yapan sekiz okuldaki 148 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Zonguldakta 148 öğrenci zehirlendi
Çaycuma Devlet Hastanesi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 148 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İlçede taşımalı eğitim öğretim yapan sekiz okuldaki 148 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin bazıları taburcu edildi, tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • Öte yandan 16 öğrencinin de kontrol amaçlı yatışları yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, öğrencilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetinde bulundukların söyledi.

"Öğrencilerimizi birebir takip ediyoruz" diyen Aldoğan, şunları kaydetti:

"Çok şükür her birini gördük. Az önce yatışı olan hasta öğrencilerimizi de gördük. Son derece sağlıkları iyi. Kontrol amaçlı onlar da bekletiliyor. Serumu biten öğrenciler evlerine gönderildi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yine yemekle ilgi de İlçe Tarım Müdürlüğümüz numuneleri Bolu'ya incelemek üzere gönderdi. İncelemeyi başlattık. Gelen sonuca göre de yolumuz belli olacak. Tek önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı. Çok şükür ciddi hiçbir problem yok."

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