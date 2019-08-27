Gündem 74lük dede uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
ZONGULDAK

Zonguldak'ta 74'lük dede uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

74'lük dede uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 Afgan gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bastonla adliyeye gelen şüphelilerden 74 yaşındaki A.E.'nin uyuşturucu ticaretini yönettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan 74 yaşındaki A.E. bastonla adliyeye geldi.
Gözaltına alınan 74 yaşındaki A.E. bastonla adliyeye geldi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

  • Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Polis ekiplerince bir süre takibe alınan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu A.E.(74) ve akrabaları M.E. (31) ve S.F. (30) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satıştan elde edilen 10 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.'nin, zor yürüdüğü görüldü. Bastonla binaya gelen A.E.'nin uyuşturucu ticaretini yönettiği öğrenildi.

Kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar
GÜNDEM
Kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.