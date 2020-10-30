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ZONGULDAK

Zonguldak'ta korkunç yangın: Alevlerin arasında kalan anne hastanede hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde iki kişinin yaşadığı evde çıkan yangında, anne kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oğlu ise yaralandı. Ailenin kaldığı evde elektrik hattı olmamasına rağmen akımdan etkilenen üç itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Anne hayatını kaybetti, oğlu ile üç itfaiye eri yaralandı.
Anne hayatını kaybetti, oğlu ile üç itfaiye eri yaralandı.

Olay, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler İsmet İnönü Caddesindeki binanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, anne Altun Sever (40) ile 17 yaşındaki oğlu Eren alevlerin arasında kaldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçeriye giren itfaiye ekipleri anne Altun Sever’i baygın şekilde buldu.

  • Vücudunda yanıklar meydana gelen anne Altun Sever kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dumandan da etkilenen oğlu Eren’in ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

İHA
Zonguldak Alaplı ilçesinde iki kişinin yaşadığı evde çıkan yangında, anne kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 itfaiye eri hastanelik oldu

Alevlere canla başla müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede evin içine kadar girerek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada M. K.., Ç.G ve T. Ö. isimli üç itfaiye eri, ailenin kaldığı dairede elektrik olmamasına rağmen kaçak akımdan etkilendi. Elektrik çarpan üç itfaiyeci, dumandan da etkilenince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken tedavileri sürüyor.

Yangının evde yakılan mumdan çıktığı iddia edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Ailenin kaldığı evde elektrik hattı olmamasına rağmen akımdan etkilenen üç itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"Alt kattan üste elektrik hattı çekti"

Altun Sever’in komşusu Gülay Şentürk, olayla ilgili şöyle dedi:

"Dükkandan benden gelirdi mum alırdı. Ben kendimi bildim bileli mum alır. Elektriği hiç yoktu. Elektrik istedi. Alt kattan yukarıya elektrik çekiyordu. Alt kattaki kadınla da kavga etmiş. Ben Altun yapma bir gün yanarsın yangın çıkartırsın demiştim. Olacağı buydu."

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