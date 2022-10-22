Yılın ikinci güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek

Uzun bir süredir merakla beklenen güneş tutulması için artık nefesler tutulmuş durumda. Yaklaşık 2 saat süreceği tahmin edilen ve etkileri oldukça merak edilen güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği, olası etkileri ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök olayları takvimine göre tutulmalar yılda 4 kez oluyor, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor. Güneş tutulmasının ikincisi ise 25 Ekim’de gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA GÖRÜNECEK?

Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

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GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜNECEK?

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay’ın yeni ay evresinde olması ve Dünya’ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş’in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.