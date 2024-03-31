Gürçayır Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Gürçayır seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Gürçayır 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Gürçayır Seçim Sonuçları 2024

Gürçayır ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Gürçayır seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Gürçayır 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

Gürçayır - Temel Toy %60,5

Gürçayır 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Büyük Birlik Partisi Mustafa Devran Ünalan - (Sivas / Gürçayır)

Yeniden Refah Partisi Ömer Dikici - (Sivas / Gürçayır)

Milliyetçi Hareket Partisi Rüştü Öksüm - (Sivas / Gürçayır)

Adalet ve Kalkınma Partisi Temel Toy - (Sivas / Gürçayır)

Saadet Partisi Zeki Özen - (Sivas / Gürçayır)

Gürçayır Hakkında

Sivas'ın Gürçayır ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık bir yapıya sahiptir ve genellikle ormanlarla kaplıdır. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Günümüzde, Gürçayır ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ve doğal güzellikleri ile turizm potansiyeline sahiptir.



