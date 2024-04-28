Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında mülakat sonucu hacda görev alacak sağlık personeli belirlendi.
Hacca gidecek sağlık personellerin görevlendirme durumu nasıl, nereden sorgulanacak?
Görevlendirmesi durumunu öğrenmek isteyenler, Başkanlığın "www.hac.gov.tr" web adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.
Görev alacak sağlık çalışanlarının pasaport ve ilgili evrakını bulundukları il müftülüklerine teslim etmeleri gerekiyor.
2024 hac gidiş-dönüşler ne zaman?
Adayların merak ve heyecanla beklediği 2024 hac gidişleri 9 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında olacak. Dönüşler ise 22 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2024 hac fiyatları ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac ibadeti için yayımladığı broşürde fiyatlara yer verdi.
1 Kişilik Konaklama Ücreti:
4 Kişilik Oda: 24.500 SAR
3 Kişilik Oda: 26.500 SAR
2 Kişilik Oda: 28.500 SAR
0-2 Yaş Arası Bebek (0-24 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 7.200 SAR
3-7 Yaş Arası Çocuk (25-72 A): 2-3-4 Kişilik Oda 14.000 SAR
7-12 Yaş Arası Çocuk (73-144 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 15.350 SAR