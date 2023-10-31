Hacizli malların satışında yeni dönem 1 Kasım itibariyle başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak. Tanınan hakların kullanılmaması durumunda ise bu mallar, Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilecek. Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

Yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesi ne zaman başlıyor?

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesine ilişkin süreç yarın başlıyor. İcra ve İflas Kanunu’na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Yedieminlerde muhafaza edilen malları kim teslim alacak?

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş.’ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş.’ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek. Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

Yediemin nedir?

Yediemin genellikle icra müdürlüklerinin alacak takiplerinde yaptıkları haciz ve muhafaza işlemleri sonucu mahcuzları teslim ettikleri kişidir. Bunun yanı sıra herhangi bir adli makam (mahkemeler, savcılık vs.) , SGK, Maliye, Trafik vs. de yedieminlere başvurmaktadır. Yedieminler menkul yani taşınır malları muhafaza ederler.

Ancak birçok yediemin araç dışında menkul mal muhafazası yapmamaktadır. Bu gibi kişilerin söz konusu araçları muhafaza ettikleri yerlere Yediemin Otoparkı denilmektedir.

Otoparklara neden yediemin denir?

Emniyet yada jandarma birimlerinin trafikten men ettiği araçları teslim ettikleri yerler otoparktır. Ancak bu otoparka çekilen araçlar üzerine fiilen haciz yapılması ve bu aracın yediemin sıfatıyla park işleticisine teslim edilmesi halinde bu şahıslar o araçlar için yediemin olan kişi haline gelir.

Yediemin ücreti neye göre ve nasıl hesap edilir?

Adalet Bakanlığı ilgili birimlerince yetkilendirilmiş yedieminler için muhafaza ücretleri gene bakanlıkca yayınlanan ücret tarifelerine göre hesap edilir.

Söz konusu tarifeler genellikle her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bu tarifelere sitemiz ana menüsü üzerinden erişim mümkündür.

Tarife gereği hesaplama işlemi oldukca karışık olduğu için tarafımızca geliştirilen ve düzenli olarak güncellenen Yediemin Ücret Hesap programı masaüstü ve şimdilik Android platformlarda çalışan mobil sürümü ile hizmet vermektedir.

Yediemin Otoparkları olarak bilinen ve kolluk (Emniyet ve Jandarma birimlerince) trafikten men edilerek çekilmiş olduğu KTK.yönetmeliğine göre geçici park yerleri sıfatı taşıyan yerlerde bulunan araçlara yönelik ücretleri ise işletmenin bağlı bulunduğu il trafik komisyonları, UKOME kurulları veya belediyelerince üretilen otopark ve çekici ücret tarifelerine göre hesap edilir.

Bu yerlere ait tarifeler birbirilerinden farklı olabilmekle gene tarifenin yayınlandığı kurumdan veya ilgili otopark işletmesinden talep edilebilir.







