Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde neler var detaylar neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde son durum ne?

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi. Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" dedi. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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Sözleşmeli personeller ne zaman kadroya geçiyor?

Bakan Bilgin sözleşmeli personelle ilgili şu bilgileri daha önce açıklamıştı: "696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya, kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı.

Bizim toplu sözleşmelerle bütün sendikacıların bize söyledikleri bir şey var: Toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi Bakanı'yla görüşmelerimiz var. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir, bu konuyla ilgili Bakan Beyle görüştüm, olumlu olduğunu söyleyebilirim."