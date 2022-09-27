Özgün Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde neler var detaylar neler?
ÖZGÜN HABERLER

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde neler var detaylar neler?

4/b sözleşmeli personele kadro son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlemede son durumu açıkladı. Bakan Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Peki kimler kadroya geçecek? 516 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Kadroya hangi işçiler geçecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hangi sözleşmeliler kadroya geçecek? Kamudaki sözleşmeliler kimler? 516 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek?
Sözleşmeli personele kadro ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde son durum ne?

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi. Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" dedi. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

  • Sözleşmeli personeller ne zaman kadroya geçiyor?
  • Bakan Bilgin sözleşmeli personelle ilgili şu bilgileri daha önce açıklamıştı: "696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya, kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı.
  • Bizim toplu sözleşmelerle bütün sendikacıların bize söyledikleri bir şey var: Toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi Bakanı'yla görüşmelerimiz var. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir, bu konuyla ilgili Bakan Beyle görüştüm, olumlu olduğunu söyleyebilirim."

EYT’nin yasalaşacağı tarih netleşti: EYT ne zaman çıkıyor? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis takvimi
ÖZGÜN
EYT’nin yasalaşacağı tarih netleşti: EYT ne zaman çıkıyor? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis takvimi
Mavi Vatanın insansız muhafızı

Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızı'

NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.
Türkiyede bir eşi daha yok

Türkiye'de bir eşi daha yok

Ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Batı üç maymunu oynuyor

Akdeniz'deki göçmen ölümlerine sert tepki.

​CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı tepkiler büyüyünce silip özür diledi

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i bile geride bıraktı

​Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.