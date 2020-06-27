Hasan Usta Kebap'ın 'Araca Servis' hizmeti salgın döneminde satışları ikiye katladı

1986’dan bu yana Adana Kebap lezzetini dünyaya tattırmak amacıyla Türkiye’de 3 şubesiyle hizmet veren Hasan Usta Kebap, COVİD-19 pandemisi sebebiyle restoranlarını kapattığı 16 Mart tarihinden itibaren, Türkiye’nin en çok özlediği lezzeti müşterileriyle tekrar restoranlarında buluşturmaya başladı.

Salgın Döneminde “Araca Servis” Kebap Satışları 2 Kat Arttı

Türkiye’nin ilk “Araca Servis” uygulamasını 19 yıldır uygulayan Hasan Usta Kebap’ın, bu 3 aylık dönemde “Araca Servis” uygulamasına siparişler iki kat arttı. Türkiye’nin özlediği lezzeti güvenle tüketmesi için çalışmalarını son hız sürdüren Hasan Usta Kebap aldığı önlemlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.Hasan Usta Kebap Kurucu Ortağı İzzettin Oral; “Türkiye’nin ilk ‘araca servis yapan’ kebap restoranı olarak salgın döneminde de kesintisiz hizmet verdik. En çok kebap siparişi alırken, Türkiye’nin bu salgın döneminde de kebap yemekten vazgeçemediğini bir kez daha gördük. Pandemi dönemine özel; mutfaktaki şefimizden, siparişi ulaştıran ekibe kadar tüm personelimiz hijyen konusunda gerekli eğitimleri tamamladı. Hepsi eldiven ve maske konusunda gerekli kurallar konusunda çok titiz davranır. Online ödeme yapan kişilerin paketleri kapılarına asılır. Ancak bence, yeni normal düzende, bunlar zaten her firmanın ve kişinin alması gereken tedbirler. Önemli olan bazı detaylarda ve önemli noktalarda saklı. Örneğin salataları, sipariş verildiği andan itibaren hazırlamaya başlıyoruz. Gıdanın kendi hijyenini de çok önemsiyoruz” açıklamasını yaparken “Bilindiği üzere sosyal mesafe kuralı 2 metre iken, biz 3 metre kuralı koyduk ve buna uyduk. Hijyen ve kontrol için ultraviyole ışınlarını kullandık. Türkiye’nin ilk niteliğindeki dezenfektan noktalarını Adana ve İstanbul’daki şubelerimize yerleştirdik” ifadelerini kullandı.

Dünyanın İlk Pişen Yemeği “Kebap”

“İnsanoğlu verimli ateş yakmanın tekniklerini bulduktan sonra ateşle ilk buluşturduğu yemek aslında kebap. Binlerce yıldır varolan bu gelenek ülkemizde kendine has yöntemleriyle çok çeşitli lezzet alışkanlıklara sahip. Adana’nın ise kebabı ile ayrıca bir üne sahip. Adana’da kebap sektöründeki herkesin iyi kebap yaptığına inanlardanım. Sadece teknik farklılıklar söz konusu. Ve biz Hasan Usta olarak kullandığımız her malzeme gibi başta ‘et’ seçiminde seçiciyiz. Şu an 150 köy ailesi ile çalışıyor ve etlerimizi yetiştirdikleri hayvanlardan tedarik ediyoruz. Bir yaşında erkek koyun eti kullanıyor. Kebabımızı koyunun butu, bel filotasından, küşlemesinden, kaburgasından, pirzolasından ve et evinden kısacası koyunun her yerinden, ‘ette sinir, sinirde et’ kalmayacak sloganıyla yapıyoruz. Ayrıca kebabımızın içerisine et dışında bir tek tuz kullanıyoruz” açıklamalarını yapan İzzettin Oral çok sevilen lezzetinin ardında sadece teknik değil personel gücünün de olduğunu vurguladı. Özellikle personel yetiştirmeye ve usta-çırak ilişkisine önem veren Hasan Usta Kebap, lezzetin yanı sıra lezzetin ekosistemine sağladığı katma değeri de vurguladı.

“Lezzet üretmek yetmez, israfı da önlemek gerek”

Hasan Usta Kebap “gurme paket” adı verdiği israfı önleme projesinde öncü olarak, gurme paketi şöyle tanımlıyor: “Gurme paketin geleceğimiz için gıda kayıp ve önleme sloganıyla yola çıkmış yiyemediğiniz artan yemeklerinizi paketleyip sizlere tekrar iade etmektedir. Özellikle kahvaltıda tüm artanları gurme paket ile alan müşterilerimize indirim uygulanmaktadır”

Hasan Usta Kebap dünyanın ilk araca servis kebap siparişi veren restoranı unvanını taşıyor.