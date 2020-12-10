Hasta Karyolası ve Havalı Yatak Satış&Kiralama Hizmeti

Medikal sektöründe yer alan Şifa Yatak hasta yatağı kiralama dışında imalat, ithalat ve ihracat işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Havalı yatak konusunda 5 farklı model temini yapmakta olup özellikle yatalak durumdaki hastalar için kaliteli ve ekonomik ürünler temin etmektedir. İstanbul merkezli firma Tüm Türkiye’ye kargo ile satışını gerçekleştirmekte kiralama işlemini iste sadece İstanbul’da sağlayabilmektedir.

Hasta yatağı denilince akla ilk başta hastanın rahat edeceği fikri gelse de aslında motor ve korkuluk çeşitleri ile bakan kişiye faydaları da unutulmamalıdır. Sonuçta alt değişimi, karyoladan indirme tekrar yatırma, masaj hatta yemek yedirilmesi gibi durumlarda bakıcıların rahatlığı mutlaka hastaya da yansıyacaktır. Günümüzde yanlış veya eksik model seçimi yüzünden maalesef ki bakıcılar yorulmakta ve kol veya bel ağrısı şikayetleri meydana gelmektedir. Burada satış yapan firmanın olaya sadece ticaret olarak bakmaması hastanın durumuna göre hatta kilosunu, şikayetini öğrenmeden bilgi vermemesi gerekmektedir. Aşağıdaki 2 modeli karşılaştırdığınız zaman sadece yan korkuluklarından bile birinin yatalak hastalar diğerinin hareketli hastalar için uygun olacağınız anlayabilirsiniz.

Medikal hasta yatağı fiyatları da belirlenirken bu detayların hepsi dikkate alınmalı ve doğru kişiye doğru ürün seçimi yapılmalıdır. Aksi halde en fazla bir iki aylık kullanımdan sonra memnuniyetsizlik olacaktır. Aynı şekilde baş ve ayak haretli yani 2 motorlu bir model ile asansörlü denilen yani yükselme ve alçalma özellikli bir ürün de aynı konforu sağlamayacaktır. Sadece yere yakın olması olarak değil aynı zamanda yukarı doğru hareket ederek bakım kolaylığını en üst düzeye çıkartacaktır. Bu ve buna benzer farklar aslında tamamen en kullanışlı yatağı bulmak içindir. Ekonomik olması veya pahalı olması değil kullanışlı olması birinci öncelik olmalıdır.

İstanbul İçinde Aynı Gün Hasta Yatağı Kiralamak Mümkün

Özellikle en fazla telaşenin olacağı taburcu vakitlerinde eve gittiğinizde daha rahat ve konforlu bir bakım için bu hizmet gerçek anlamda fayda sağlamaktadır. En az 2 kişilik ekip gelip odanıza kurulumu tamamlamakta ve nasıl kullanacağınızı size anlatmaktadır. En güzel tarafı ise ödemenin teslimattan sonra alınıyor olması.

Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse hasta karyolası ve havalı hasta yatağı için Şifa Yatak firması konusunda uzman ve ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Telefon ile veya yüz yüze bu destekten faydalanmak isterseniz ürün alsanızda almasanızda sizlere yardımcı olmaktadırlar. 2013 ten beri tek ürün grubunun satış ve pazarlamasını yapması zaten bu konuda kaliteli ve güvenilir olduklarının göstergesidir.

Her türlü destek talepleriniz için https://sifayatak.com/ internet sitesini ziyaret edebilir yada 0212-210-30-34 nolu telefondan aşağıdaki konular için bilgi alabilirsiniz.

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