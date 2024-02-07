11 ilin türküsü seslendirildi

Adana Valiliği'nin katkılarıyla Nazende Çoksesli Korosunca düzenlenen konser, bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleştirildi. Koro şefliğini Eray İnal’ın üstlendiği, solistliğini Uğur Aslan’ın yaptığı konserde, afetin ardından yaşananlar ve hikâyelere yönelik görüntüler de anlatım eşliğinde dinleyicilere sunuldu. Afetten etkilenen illere özgü şarkıların da seslendirildiği konserde, dinleyicilerden bazıları gözyaşı döktü. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.