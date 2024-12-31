1149 eser Türkiye’ye döndürüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl İngiltere, Yunanistan, Fransa ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden Türkiye’ye ait 1149 eseri yurda geri kazandırdı. Geri döndürülen eserler arasında Roma döneminden heykeller, pişmiş toprak kap ve figürinler, bazı bronz başlıklar ile Kur’an-ı Kerim yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'ya ait eserlerin dedektif gibi izini sürerek, bu yıl İngiltere, Yunanistan, Fransa ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden Türkiye’ye ait 1149 eseri yurda döndürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı öncülüğünde, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları iş birliğinde 2018'den bu yana 8 bin 953, 2002'den bu yana ise 13 bin 268 eseri ait olduğu topraklara kazandırdı. Bu yıl da yoğun çabalar sonucu, geçmiş yıllarda yurt dışına kaçırılan 1149 eserin Türkiye'ye geri döndürülmesi sağlandı.
ABD'DE 41 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
ABD'de ele geçirilen Anadolu'ya ait 41 tarihi eser, Bakanlığın ABD'li yetkililerle ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu New York'ta Türk yetkililere teslim edildi. New York Türkevi'nde sergilenen eserler arasında, Anadolu'nun Roma dönemine ait heykeller, pişmiş toprak kap ve figürinler (kadın heykelcikler), bronz başlıklar ile Geç Kalkolitik Döneme ait 22 Kilia tipi idol başı da yer aldı.
2500 YILLIK BRONZ SEDİR
1980'lerde Manisa'daki bir mezardan kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2500 yıllık bronz sedir de 18 Eylül'de ABD'den Türkiye'ye iade edildi. J. Paul Getty Müzesi'nden iadesi gerçekleştirilen sedir, günümüzde oldukça nadir rastlanan bir mobilya türü olarak dikkati çekiyor.
2 BİN 700 YILLIK BİNTEPELER KOLYESİ
Manisa'nın Bintepeler arkeolojik alanından kaçırılan yaklaşık 2700 yıllık kırmızı boncuklu Bintepeler kolyesi, ABD'den Türkiye'ye iade edilen eserler arasında yer alıyor. MÖ 6. veya 5. yüzyıla tarihlenen, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklindeki boncuklarla süslü 20 cm uzunluğundaki eser, 3 Eylül'de Türkiye'ye getirildi.
ABD VE FRANSA’DAN GÖNÜLLÜ İADE
Helenistik döneme ait mermer Büyük İskender heykel başı, eserini elinde bulunduran kişinin vefatının ardından varisleri tarafından Türkiye'ye iade edildi. Fransa'da ikamet eden bir kişi tarafından iki sikke gönüllü olarak ülkeye iade edildi. Bronz sikkelerden birinin Bizans İmparatorlarından Justin I (5l8-527) dönemine ait İstanbul basımlı, diğerinin ise Artuklu Beylerinden Nasreddin Artuk-Aslan (1200-1239) dönemine ait olduğu belirlendi.
İNGİLTERE'DEN İADESİ SAĞLANAN KUR'AN-I KERİM
- İngiltere'de 2017'de satışa çıkarılan, Mustafa Dede tarafından istinsah edilen Kuran-ı Kerim'in yasa dışı yollarla kaçırıldığı tespit edildi. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının yoğun takibi sonucu satışı yapılacakken müzayededen çektirilen eser, Sultan II. Abdülhamit'in koleksiyonunda yer aldığı belirlendi. Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede imzalı, nesih hatla yazılmış Kur'an, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı.
HEYKEL BAŞI 60 YIL SONRA YURDA DÖNECEK
- Bu yıl iade edilen önemli eserlerden biri, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus heykel başı oldu. Bakanlığın yoğun çalışmaları sonucunda, Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi, eserin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. 60 yıl aradan sonra ait olduğu topraklara dönecek olan bronz heykel başı, Roma İmparatoru Septimius Severus’a ait olup, 1960'lı yıllarda yasa dışı kazılarla yurt dışına çıkarılmıştı. Eserin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.