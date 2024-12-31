1149 eser Türkiye’ye döndürüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'ya ait eserlerin dedektif gibi izini sürerek, bu yıl İngiltere, Yunanistan, Fransa ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden Türkiye’ye ait 1149 eseri yurda döndürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı öncülüğünde, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları iş birliğinde 2018'den bu yana 8 bin 953, 2002'den bu yana ise 13 bin 268 eseri ait olduğu topraklara kazandırdı. Bu yıl da yoğun çabalar sonucu, geçmiş yıllarda yurt dışına kaçırılan 1149 eserin Türkiye'ye geri döndürülmesi sağlandı.