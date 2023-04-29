12 Punto finalistleri açıklandı

Sekiz dalda Oscar kazanan “Slumdog Millionaire” filminin uyarlandığı Q&A kitabını kaleme alan Hint yazar ve eski diplomat Vikas Swarup, İstanbul’a geldi. Rami’de ağırlandığı için mutlu olduğunu dile getiren yazar “Günümüzde çoğu kütüphane kapanıyor. Çünkü insanlar kitaptan ziyade sosyal medya ve cep telefonlarıyla meşgul oluyor. Rami Kütüphanesi’nin dönüşüm süreci de çok manidar." şeklinde konuştu.