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12 Punto finalistleri açıklandı

TRT Sinema Müdürlüğü tarafından düzenlenen “12 Punto 2023”ün finalistleri belirlendi.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
12 Punto finalistleri belli oldu.

12 Punto finalistleri belli oldu.

Yapımcılar Zeynep Atakan ve Enes Erbay, yazar-senarist Tarık Tufan, yönetmenler Belkıs Bayrak ve Tunç Davut’tan oluşan ön jürinin değerlendirmesi sonrası etkinlikte yarışacak uzun metrajlı 12 proje seçildi. Buna göre Abdurrahman Öner’in “Kuduz”, Elif Sözen’in “Veha”, Şeyhmus Altun’un “Memento Non Mori”, Onur Sefer’in “Perşembe Gecesi Çok Karanlık”, Murat Pay’ın “Hayal Kuşu”, Ali Vatansever’in “Bir Arada ve Yalnız”, Özgür Fırat Kınay’ın “At”, Alican Durbaş’ın “Lo-Fi”, Abdulhamit Güler’in “Döngü”, Nazif Tunç’un “Altın Buzağı”, Eylem Kaftan’ın “Gerçek bir Kadın”, Faysal Soysal’ın “Rahma” eserleri finale kaldı.

16 Temmuz’da başlayacak etkinlik haftası sonrası 23 Temmuz’da ödül töreni düzenlenecek. 3 projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü”, 3 projeye “TRT Ön Alım Ödülü”, 6 projeye ise “TRT Proje Geliştirme Ödülü” verilecek.

12 Punto kapsamında ayrıca 12 projeye de kısa film yapım ödülü verildi. Ödül almaya hak kazanan projeler “Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol”, “Doğum Günü Sürprizi”, “Fotoğraftaki Katil”, “Halı”, “Kılavuz”, “Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu”, “Kravat”, “Prosedür”, “Recce”, “Rehber”, “Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner” ve “Soygun” oldu.



#TRT Sinema Müdürlüğü
#12 Punto
#Belkıs Bayrak
#Tunç Davut
1 saat önce
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