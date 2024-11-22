14 dizide 3 bin şiddet sahnesi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye’de televizyonda ve dijital mecralarda yayınlanan ve en çok izlenen 14 yerli yapım dizinin şiddet haritasını çıkardı. Araştırma verileri doğrultusunda oluşturulan ve “Şiddete Seyirci Kalma” sloganıyla duyurulan kampanya, dizilerdeki kadına yönelik şiddetin olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı Sepetçiler Kasrın’nda düzenlenen toplantıya KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.





PSİKOLOJİK ŞİDDET İLK SIRADA

Araştırmada, 14 dizide toplam 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildi. İncelenen dizilerde yüzde 51 oranında kadına yönelik psikolojik şiddet, yüzde 24 sözlü şiddet, yüzde 11 çok boyutlu şiddet, yüzde 8 fiziksel şiddet, yüzde 4 cinsel şiddet ve yüzde 1 oranında siber şiddet sahnesinin yer aldığı belirlendi. Araştırmada Kızıl Goncalar, İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman ve Gönül Dağı dizileri incelendi. Bu dizilerden bölüm başına kadına yönelik şiddet sahnesi: Kızıl Goncalar 21, İnci taneleri 20, Yalı Çapkını 17 , Bahar yaklaşık 9, Kuruluş Osman 1 ve Gönül Dağı 2 bölümde 1 kadına yönelik şiddet sahnesi barındırıyor.





Normalleştirmeyelim

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “İzlenen veya maruz kalınan şiddet sahneleri, özellikle çocukları olumsuz etkiliyor. Kadını ve aileyi şiddetten korumak sadece kadın derneklerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu” dedi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, “Şiddetin zihinlerde normalleştirilmesine izin vermemeliyiz.” diye konuştu.



