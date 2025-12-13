14 Yıllık Savaşın Anatomisi Kitaplaştı: Suriye Devriminin Tarihi (2011–2025)

Gazeteci-yazar Abdulkadir Şen imzasını taşıyan 344 sayfalık çalışma; saha gözlemleri, arşiv belgeleri, diplomatik analizler ve birebir tanıklıklara dayanıyor. Kitap, akademik çevrelerin yanı sıra Suriye sahasını yakından takip edenler tarafından “en kapsamlı başvuru eserlerinden biri” olarak değerlendiriliyor.





14 Yıllık Süreç İlk Kez Bu Kadar Sistematik

Eser, Osmanlı’dan Fransız mandasına uzanan Suriye’nin siyasal arka planıyla başlıyor; ardından 2011 protestolarının sosyolojik dinamiklerinden silahlı yapıların ortaya çıkışına kadar uzanan geniş bir çerçeve sunuyor. Kitapta; ÖSO, İslami yapılar, YPG/PKK ve rejim yanlısı milislerin oluşumu, İran, Rusya, Türkiye, ABD ve Körfez ülkelerinin Suriye stratejileri ayrıntılı biçimde ele alınıyor.





IŞİD’in yükselişi, uluslararası müdahalelerin sahaya etkisi, rejimin kuşatma ve teslim alma politikaları ile Hama ve Sednaya başta olmak üzere insan hakları ihlalleri belgeleriyle inceleniyor. Özellikle Sednaya Hapishanesinin “insan mezbahanesi” olarak anlatıldığı bölüm, tanıklıklar ve fotoğraflarla kitabın en çarpıcı kısımları arasında yer alıyor.





“Bu Bir İç Savaş Değildi”

Yazar Abdulkadir Şen, kitabın önsözünde Suriye’de yaşananları şu sözlerle tanımlıyor: “Bu bir iç savaş değildi; halka karşı bir savaştı… Suriye halkı onurlu bir taleple başladı, uluslararası bir ihanetle sınandı.” Kitap, Arap Baharı’nın son halkası olan Suriye’deki direnişin nasıl bölgesel ve küresel bir hesaplaşmaya dönüştüğünü çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor.





Diplomasi ve Sahadaki Mücadele Bir Arada

Eserde yalnızca askeri gelişmeler değil; BM ve Arap Birliği süreçleri, Astana ve Cenevre görüşmelerinin perde arkası, Batı’nın Suriye politikaları, İran’ın bölgesel milis ağı ve Rusya’nın hava operasyonlarının dengeleri nasıl değiştirdiği de kapsamlı şekilde analiz ediliyor.





Arşivlik Bir Başvuru Kaynağı

Kronolojik anlatımı, ayrıntılı bilgi notları ve zengin belge setiyle “Suriye Devriminin Tarihi (2011–2025)”, araştırmacılar için uzun yıllar başvurulabilecek nitelikte bir çalışma olarak öne çıkıyor. Kitap, 2011–2025 arasındaki süreci tek çatı altında bütüncül biçimde ele alan ilk Türkçe eser olma özelliğini de taşıyor.



