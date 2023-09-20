15 Temmuz kahramanı Eraslan Er Özel Harekat Başkan Yardımcılığına atandı

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cü hainlerin sevk ve idaresindeki personelle birlikte çok sayıda terör örgütü mensubundan kurumları temizleyen Ankara Emniyet Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Eraslan Er, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı’na başkan yardımcısı olarak atandı.













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine kalkışmıştı.





Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü de hain darbe girişimine karşı canlarını ortaya koydu. Babası Ali Er, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürüyken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in koordinesindeki özel harekat timleri Jandarma Genel Komutanlığı'ndan darbecileri temizledi.





15 Temmuz kahramanı Erarslan Er terfi aldı





Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı olan Erarslan Er, geçtiğimiz yıl 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Er, geçtiğimiz günlerde rütbesini taktı.





Ekibiyle birlikte kanlı eylemlerin önüne geçti





20 yıldır Özel Harekat birimlerinde Adıyaman ve Tunceli'nin ardından Ankara'da görev yapan Eraslar Er, Ankara'daki birçok önemli operasyonda görev aldı. Eraslan Er'in yönettiği Özel Harekat timleri, 2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve AK Parti Genel Merkezi'ne roketli saldırı yapan iki terör örgütü üyesinin 1'i ölü 1'i sağ ele geçirilmesi; 2015'de sol terör örgütlerinin Mamak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahları ile birlikte ele geçirilmesi; Çankaya ilçesinde PKK terör örgütü üyesi 4 teröristin ele geçirilmesi; 2016'da Altındağ'da Polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan saldırganın sağ olarak yakalanması; Güven Park'ta otobüs durağında bombalı araç eylemi yapan PKK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirilmesi; Haymana yolu üzerinde bir adreste eylem hazırlığı yapan PKK üyesi canlı bomba şüphelisi 2 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirilmesi; Etimesgut ilçesinde DEAŞ terör örgütü mensubu canlı bomba şüphelisinin patlatmaya hazır 10 kilogram patlayıcı ile birlikte girilen silahlı çatışmada ele geçirilmesi; otomatik silahlarla eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyesi iki teröristin çatışmada ölü olarak ele geçirilmesi operasyonlarını yönetti.





Eraslan Er kimdir?





Polis Akademisi Başkanlığı'ndan Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun oldu ve Ankara'da göreve başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 2003 Özel Harekat Daire Başkanlığında göreve başladı. Özel Harekat birimlerinde sırasıyla, Adıyaman ve Tunceli'de zorunlu bölge görevini tamamladı. 2012 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne atandı. 2012 yılından bugüne kadar görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürü ve Özel Harekat'tan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



