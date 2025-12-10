15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılıyor

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 15 Temmuz gecesi milletin imanla ve cesaretle tankların karşısına dikildiğini belirterek, o gece yazılan destanın Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Tarıkdaroğlu, devletin şehit ailelerine yönelik sosyal destek, psikososyal hizmetler, eğitim ve istihdam başta olmak üzere her alanda yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 15 Temmuz’da ortaya konan direniş ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi. Şehit ailelerini ziyaretleri sırasında yaşadığı bir anıyı paylaşan Turunç, şehit eşinin “Allah bize şehitlik verdi, siz bundan daha kıymetli ne verebilirsiniz” sözlerinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.