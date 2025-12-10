Yeni Şafak
15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılıyor

Rabia Şenol
04:00 10/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
“Şehit Aileleri Buluşması”
“Şehit Aileleri Buluşması”

Antalya’nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Şehit Aileleri Buluşması”, Türkiye’nin dört bir yanından gelen şehit yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu programda, 15 Temmuz darbe girişiminde verilen mücadelenin unutulmaması ve şehit ailelerinin yalnız bırakılmaması mesajı öne çıktı.

DİRENİŞ RUHUNU AKTARACAĞIZ

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 15 Temmuz gecesi milletin imanla ve cesaretle tankların karşısına dikildiğini belirterek, o gece yazılan destanın Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Tarıkdaroğlu, devletin şehit ailelerine yönelik sosyal destek, psikososyal hizmetler, eğitim ve istihdam başta olmak üzere her alanda yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 15 Temmuz’da ortaya konan direniş ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi. Şehit ailelerini ziyaretleri sırasında yaşadığı bir anıyı paylaşan Turunç, şehit eşinin “Allah bize şehitlik verdi, siz bundan daha kıymetli ne verebilirsiniz” sözlerinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.



#15 Temmuz
#Şehit
#Aktüel
