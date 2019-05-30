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Hayat 158 yıllık hat tablosu 55 bin liraya satıldı
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AKTÜEL

158 yıllık hat tablosu 55 bin liraya satıldı

"Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile tatbik edilmiş, celi sülüs hat yazılı, 1861 tarihli tablo 55 bin lirayla satışı yapılan en pahalı eser oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile tatbik edilmiş, celi sülüs hat yazılı, 1861 tarihli tablo 55 bin lirayla satıldı.

Eker Galeri tarafından düzenlenen "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde gümüş, porselen, cam ve seramik parçaların yanı sıra Osmanlı fesi, gümüş tas, Osmanlı kemer tokası, levha, yağlık, sedef kakma, kutu, tabak, kaşık gibi 250 parça eser satışa sunuldu.

Yaklaşık 2 saat süren müzayedede tablo, heykel, tespih ve çeşitli eşyaların da arasında bulunduğu 200'e yakın parça eser satıldı.

Hepsi seçme eserler

Müzayedeyi yöneten Eker Galeri'nin sahibi Yusuf Şimşekçaktı, yaptığı açıklamada, müzayedeye katılımın gayet iyi olduğunu söyledi.

Şimşekçaktı, satışa çıkarılan parçaların hepsinin seçme eserler olduğunu belirterek, "Müzayedede, kendi koleksiyonumuzdan ve dostlarımızın koleksiyonundan parçalar var. Müşterilerin getirdiği bizim seçip elediğimiz parçalar da var. Tabi bu skalayı biz oluşturuyoruz. Seramik, sedef, yazı, resim, gümüş ve tombak gruplarının hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Osmanlı karma sanat eserleri oluyor." şeklinde konuştu.

Hat tablosu 55 bin liraya alıcı buldu

Müzayedede, 1861 tarihli ketebeli, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile Çırçırlı Mehmed Ali Efendi tarafından tatbik edilmiş, 2 satır celi sülüs hatla eski Türkçe beyit yazılı tablo 55 bin liraya satıldı. Bu eser, müzayedede en yüksek meblağa satılan eser oldu.

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Sami Yetik'in Ankara Kalesi önünde köylüleri resmettiği 1932 imzalı tablosu 50 bin liraya alıcı bulurken, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin celi talik zerendud levhası 35 bin lirayla satıldı.

Müzayedede ayrıca Hasan Rüşdü'nün Kur'an-ı Kerim'i 7 bin 500 liraya, müze tarafından görülen ve tescile tabi olan Osmanlı kale tüfeği 5 bin liraya, fildişi kakma hattat sandığı 13 bin 500 liraya, blue blanc vazo 18 bin liraya, Ali Cemal'in imzalı kontrplak üzeri yağlı boya tablosu 20 bin liraya, murassa enfiye kutusu 19 bin liraya satıldı.

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