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2 Ekim'e özel Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar. 'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür...' (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Bir mübarek cuma gününe daha kavuştuk. Vatandaşlar sevdiklerine bu mübarek günde cuma mesajları gönderiyor. En güzel, resimli cuma mesajını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2 Ekim'e özel en güzel, ayetli hadisli, resimli, dualı cuma mesajları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resimli cuma mesajları
Resimli cuma mesajları

Haftanın En güzel ve resimli cuma mesajları 2 Ekim 2020. Kısa, anlamlı, güzel, resimli Cuma mesajları burada.

2 Ekim Cuma mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Resimli cuma mesajları

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

"Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.

Resimli cuma mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

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