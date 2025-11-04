2019'dan bu yana bir ilk yaşanacak: Yüzde 14 daha büyük, yüzde 30’a kadar daha parlak...

Gökyüzü tutkunları için geri sayım başladı. 5 Kasım 2025 Çarşamba gecesi, yılın en büyüleyici gök olaylarından biri yaşanacak. “Kunduz Dolunayı” olarak adlandırılan bu özel an, yalnızca 2025’in en büyük ve en parlak dolunayı olmakla kalmayacak, aynı zamanda 2019’dan bu yana Ay’ın Dünya’ya en çok yaklaştığı gece olarak da kayıtlara geçecek.









Yüzde 14 daha büyük, yüzde 30’a kadar daha parlak görünecek





Adını geçmişte kunduzların kış yuvalarını hazırlamaya başladığı dönemden alan bu dolunay, bu kez “Süper Ay” statüsünde gökyüzünü aydınlatacak. Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee” konumuna ulaştığı bu evrede, gök cismi her zamankinden yüzde 14 daha büyük, yüzde 30’a kadar daha parlak görünecek. Normalde 406 bin kilometreye kadar uzaklaşabilen Ay, bu defa yalnızca 356 bin 980 kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.









Türkiye'den çıplak gözle görünebilecek mi?





Bu etkileyici doğa olayı, Türkiye saatiyle 16.20’de tam dolunay evresine girecek. Hava karardıktan sonra ise tüm Türkiye’de çıplak gözle izlenebilecek. Gökyüzü meraklıları, bulutsuz bir havada ufuk çizgisine yakın konumda belirecek olan bu devasa dolunayı izleyerek benzersiz bir görsel şölenin tanığı olacak.









2019’daki “Kar Ayı”ndan bu yana Ay’ın Dünya’ya en yakın konumu olarak tarihe geçecek bu Süper Ay, hem astronomi tutkunlarını hem de gökyüzünün büyüsüne kapılmak isteyenleri heyecanlandırıyor. 5 Kasım gecesi başınızı gökyüzüne kaldırın, çünkü Ay bu kez her zamankinden daha yakın, daha parlak ve daha görkemli olacak.



