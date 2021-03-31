2020'de kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta KADES'in katkısı büyük

Türkiye'de, 2020'de 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de şüpheli bulundu. Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de ise geçen yıl kadın cinayeti işlenmedi. Bu 12 ilden Tokat'ta, kadın cinayetlerini önleyen etkenlerin başında, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması ile verilen eğitim ve seminerlerin geldiği belirtildi.

'EN KISA SÜRERDE MÜDAHALE EDİYOR'

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kadın cinayetlerinin engellenmesinde KADES uygulamasının etkili olduğunu belirtip, "KADES akıllı cep telefonu olan kişilerin kendi telefonlarına indirdiği aplikasyondur. Yani 'kadın acil yardım' hattı olarak kullanıyoruz. Bunun özelliği de şu; yardım isteyen kadının bulunduğu ortamda telefon açma imkanı olmayabilir. Telefonu çevirme imkanı olmayabilir. Anlık gelişen pozisyonlarda hemen cep telefonunun o uygulamasını açıp, oradaki acil yardım butona bastığı an, bizim emniyet haber merkezine direkt kimlik bilgileri ile bulunduğu konum düşüyor. Bunun üzerine bizim oradaki arkadaşlarımız hemen arıyorlar. Eğer telefona cevap veremezse de bulunduğu konumu bildiğimiz için oradaki en yakın ekibimiz telsizle anons ediliyor. En kısa sürede müdahale ediyorlar" dedi.

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'1917 KADIN TELEFONUNA KADES'İ İNDİRDİ'

Geçen yıl 1654, 2021 yılında ise 263 kadının KADES uygulamasını telefonlarına indirdiğini belirten Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 1917 kadın, telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Bunla ilgili de 2020 yılında 610 emniyet personelimize aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda 1 gün eğitim verdik. 2021 yılında Covid-19 tedbirlerinden dolayı eğitimlerimize ara verdik ama online olarak yine eğitimler veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla billboard'larda da afişler asarak kadınları bilgilendirdik. Bize müracaat ettikten sonra iki türlü koruma kararımız var. Bir önleyici tedbir kararlarımız var dir de koruyucu tedbir kararlarımız var. 2020 yılında 1718 önleyici 28 tane ise koruyucu tedbir kararı uyguladık. Bunun yanında 2021 yılında da bir kişinin adres ve kimlik bilgilerini değiştirerek ulaşılmasını engelledik. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bize talimatlarıyla bu konuda çok hassas davranıyoruz. Devamlı uygulamalarımızla ekipleri yönlendirmelerimizle bunun üzerine hassasiyetle gidiyoruz. Eğitim faaliyetlerimizle bilgilendirmelerimizle bize de en büyük yardımcı KADES uygulamamız oluyor."

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KADEM İL TEMSİLCİSİ: EĞİTİM FAALİYETLERİNİN KATKISI BÜYÜK

KADEM Tokat Temsilcisi Müjgan Arslan, "12 ilin içinde Tokat'ın olması bizi çok mutlu etti. Bu anlamda kadına yönelik şiddete engel olmak adına devletimizin çıkardığı yasalar var. Devlet kurumlarımızın çok güzel çalışmaları var. Bununla beraber biz de merkezine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi almış bir sivil toplum kuruluşu olarak farkındalık ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kadınların yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması adına akademik faaliyetler, eğitim çalışmaları, farkındalık projeleri yürütmekteyiz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar yaptığımız eğitim faaliyetleriyle yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık. Bu 10 bin kişinin çarpan etkisi ile bütün toplumda çok ciddi bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Bu eğitim faaliyetlerinin de bunda katkısı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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'VİDEO KONFERANSLA PROGRAMLAR YAPTIK'

Paydaş kurumlar ile düzenledikleri eğitimlerin Tokat'ta meyvesini aldıklarını söyleyen Arslan, "Yaptığımız eğitimlerde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, müftülük ortak paydaşlarımız ve onlarla ilkokuldan üniversiteye kadar toplumun her kesimine eğitim vermekteyiz. Paydaş kurumlarımızla beraber 2019 yılında birtakım eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu eğitim faaliyetlerinin sonucu olarak, kadın cinayetleri görülmedi. Yine 2020 yılında her ne kadar pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamamış olsak bile video konferans ve sosyal medya üzerinden eğitimlerimize devam ettik. 2019 yılında da 2020 yılında da şehrimizde kadın cinayetinin görülmemiş olması mutluluk verici. Bu durumun ülke genelinde de gerçekleşmesi arzumuz. Ne şehrimizde ne de ülkemizde sadece kadının değil hiçbir canlının şiddet görmediği yarınlara uyanabilmektir amacımız" dedi.

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FOTOĞRAF 6 Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Van’daki aileler de geçtiğimiz hafta beşinci kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Diyarbakır’da, ardından Van’da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (39), yaklaşık 10 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor. Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 10 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma’nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK’dan almak için mücadele verdi. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır’ın ardından Van’da da mücadele başlatan Sancar, HDP’ye isyan etti. Her gece kızı Şeyma’nın montuna sarılarak uyuyan Sancar, Pervin Buldan’ın çocukları özel okullarda okurken, kendi çocuklarının mağaralarda ölüme mahkum edildiklerini belirtti. Kızının elinin kolunun bağlayarak zorla dağa kaçırıldığını ve yaklaşık 10 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Sancar, “Bu mücadelemi sonsuza kadar sürdüreceğim. Biz PKK ve HDP’den bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bu kararımdan asla geri adım atmayacağım ve evladım gelse dahi tek bir evladımız dağda kalsa bile bu mücadeleyi sürdüreceğim. Allahımızın izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşuruz” dedi. Dağa kaçırılarak ölüme götürülen çocukların katilinin Selahattin Demirtaş olduğunu dile getiren Sancar, “Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yeri sıcaktır. Onun da iki kızı vardır. Arayarak kızının doğum gününü kutluyor. Kızına, ‘Seni 13 yaşında bıraktım. Seni çok özledim’ diyor. Selahattin Demirtaş, sen evladını özlüyorsun da biz evladımızı özlemiyor muyuz? Bu 9,5 yıldır ben kızımın hasretini çekiyorum. Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş’tır. Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemiyoruz. ‘Biz kız hakkını savunuyoruz’ diyorlar. Biz Kürtlüğümüzü inkar etmiyoruz ama kendi kızlarını niye dağa göndermiyor? Pervin Buldan niye kendi kızını göndermiyor ve çocuklarını özel okullarda okutuyor. Bizim çocukları ise dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Çocuklarımızı kurşunların önüne atıyorlar. Artık yeter dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu. “9,5 yıldır ben kızımın montuna sarılıyorum. Ben bu monta sarılarak, koklayarak uyuyorum. Biz anne değil miyiz? Pervin Buldan sen de bir annesin. 9,5 yıldır ben evlat acısı çekiyorum. İnsan hakkından bahsediyorsunuz. Hani nerede insan hakları? Allah kabul etmesin. O annelerin yüreklerini nasıl yaktılarsa, Allah’ta onların yüreklerini yaksın. Ben buradan kızıma ve dağdaki çocuklara sesleniyorum, gelin devlete teslim olun. Gelin onlar sizi kandırıyorlar. Çocuklarımızın elinde kalemleri alıp, silah verdiler. Kızım gel sen oraya layık değilsin. Kadın hakları diyorlar. Benim kızım da ben de bir kadınız. Bu 9,5 yıldır hem beni hem de kızımı öldürdüler. Kızım beni görüyor ve duyuyorsan gel teslim ol.” 10 yıldır kızının montuna sarılarak uyuyor: 'Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş' Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, yaklaşık 10 yıldır kızının montuna sarılarak uyuduğunu söyledi.

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'TOKATLI OLARAK GURUR DUYDUK'

Tokatlılar ise geçen yıl kadın cinayeti işlenmemesine sevindiklerini söyledi. Kentte kuaförlük yapan Fatma Ser, "Tokat halkı olarak bununla gurur duyduk. Umarım bu başarılarla devam ederiz. Kadına şiddete 'hayır' diyor ve halkımızı tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'de kadına şiddet olaylarının bitmesini ümit ettiğini dile getiren esnaftan Büşra Babacan da "Tokat’ımızda böyle bir şeyin olmaması, kadın olarak mutlu ediyor. İnşallah Türkiye'de de genel olarak kadın cinayetleri olmaz. Kadınlar çok değerlidir" diye konuştu.

'TOKATLI ERKEKLER DUYARLI'

Tokatlı erkeklerin kadınlar konusunda duyarlı olduğunu söyleyen Mesut Yılmaz ise "Tokat'taki erkekler bu konuda bilgili ve donanımlı olduğunu; bu durumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, emniyetin verdiği hizmetlerden ve eğitimlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biz Tokat olarak bu konuda elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Kadınlara çok iyi niyetli ve düzgün yaklaşıldığını düşünüyorum. Olgun insanlar olduğumuz için bu kadına yönelik şiddet konusunda daha çok temkinliyiz" dedi.