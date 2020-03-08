26 ülke yardım istedi

Türkiye’nin yeni tip koronavirüse (COVİD-19) karşı yürüttüğü başarılı mücadele dünyaya örnek oldu. Sağlık Bakanlığının Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 bin 398 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan etmesinden önce havalimanlarında termal kamera ve karantina uygulamasını başlatan Sağlık Bakanlığı, daha sonra virüsün görüldüğü yüksek riskli ülkelerle uçuşları durdurdu, İran ve Irak’la kara sınırlarını kapattı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ayrıca sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu, virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye’ye giriş yapanlar için de 14 günlük karantina ve gözlem sürecini başlattı. Başta Çin ve İran olmak üzere virüsün görüldüğü ülkelerdeki Türk vatandaşları gelen talepler doğrultusunda Türkiye’ye getirildi. Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına 14 gün boyunca belirlenen hastanelerde karantina uygulanarak olası hastalık durumuna karşı tedbirler uygulandı. Bakanlığın aldığı önlemlere son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılmaları da eklendi.
DSÖ’NÜN UYARISINDAN ÖNCE ÖNLEMLER ALINDI
Dünya Sağlık Örgütünün önerisinden önce başlatılan ve alınan bu önlemler dünyanın dikkatini çekti. Türkiye’de başarıyla yürütülen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele birçok ülke tarafından yakın takip ediliyor. Bu kapsamda, ülkeler Sağlık Bakanlıkları ve Ankara’daki büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı ile ortak çalışma talebinde bulundu. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Karadağ, İran, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Kırgızistan, Kolombiya, İtalya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Moğolistan, Moldova, Cibuti, Özbekistan, Türkmenistan, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Tacikistan’ın da aralarında bulunduğu 26 ülke, Türkiye’den iş birliği talep etti.
Yerli kite büyük talep
Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için yerli tanı kiti geliştirildi. Yerli kaynaklarla üretilen Kovid-19 için geliştirilen tanı kiti, 90-120 dakika arasında sonuç veriyor. Kaynak israfının önüne geçen ve virüsün tespitinde hızlı sonuç veren yerli kit için de 7 ülke Sağlık Bakanlığı’na bağlı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketiyle (USHAŞ) temasa geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen yerli kiti satın almak için aralarında Azerbaycan, Japonya, Kırgızistan, Vietnam, Cibuti, Türkmenistan ve Katar’ın da bulunduğu ülkelerle müzakere süreci devam ediyor.
100 bin kişiye bulaştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 102 bin 42 olarak güncelledi. Sitede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 533 kişinin öldüğü, 57 bin 629 kişinin iyileştiği belirtildi. Çin ana karasında 3 bin 70, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 233, İran'da 124, Güney Kore'de 44, Japonya'da 12, ABD'de 17, Fransa'da 9, İspanya'da 8, Irak'ta 4, Avustralya'da 2, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ana karasında 80 bin 651, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 108 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.
İranlı milletvekili hayatını kaybetti
- İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 21 Şubat'ta düzenlenen 11. Dönem Meclis Seçimleri’nde parlamentoya giren 56 yaşındaki Fatma Rehber, muhafazakar çizgisiyle bilinen İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) üyelerindendi. Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı. Toplam vaka sayısı da son 24 saatte 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştı.
Yedikule’deki iyi tip virüs
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi. Bakan Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Hastanın değerlendirme belgesinin fotoğrafını paylaşarak açıklama yapan Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı, Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı.
Siber polisler devriyede
Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşanların en kısa sürede adli mercilere sevk edileceğini bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, sosyal medyada milli ve manevi değerlere saldırı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşarak kamuoyunu korku ve paniğe sevk eden sahte sosyal medya hesaplarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi
Karantina oteli çöktü
- Çin’in güneyindeki bir eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinası için kullanılan otel çöktü. Ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde, Kovid-19 hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yıkıldı. Çökme öncesinde 70 kişinin bulunduğu bildirilen otelde, görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını aktardı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 28 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarıysa devam ediyor. Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu. Otelin 2018 yılında seyahat eden iş adamlarının kalması için inşa edildiği ve 80 odasının olduğu bildirildi.