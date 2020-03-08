Hayat 26 ülke yardım istedi
GENEL SAĞLIK

26 ülke yardım istedi

Türkiye’nin koronovirüse karşı mücadelesi dünyaya örnek oldu. İtalya, Çin, İran, İngiltere ve ABD dahil 26 ülke, Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi ve tecrübe paylaşımı istedi. Dünyada virüsün bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti, 3 bin 533 kişi öldü. İran’da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin yeni tip koronavirüse (COVİD-19) karşı yürüttüğü başarılı mücadele dünyaya örnek oldu. Sağlık Bakanlığının Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 bin 398 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan etmesinden önce havalimanlarında termal kamera ve karantina uygulamasını başlatan Sağlık Bakanlığı, daha sonra virüsün görüldüğü yüksek riskli ülkelerle uçuşları durdurdu, İran ve Irak’la kara sınırlarını kapattı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ayrıca sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu, virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye’ye giriş yapanlar için de 14 günlük karantina ve gözlem sürecini başlattı. Başta Çin ve İran olmak üzere virüsün görüldüğü ülkelerdeki Türk vatandaşları gelen talepler doğrultusunda Türkiye’ye getirildi. Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına 14 gün boyunca belirlenen hastanelerde karantina uygulanarak olası hastalık durumuna karşı tedbirler uygulandı. Bakanlığın aldığı önlemlere son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılmaları da eklendi.

Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
OYNAT 00:39
Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.


DSÖ’NÜN UYARISINDAN ÖNCE ÖNLEMLER ALINDI

Dünya Sağlık Örgütünün önerisinden önce başlatılan ve alınan bu önlemler dünyanın dikkatini çekti. Türkiye’de başarıyla yürütülen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele birçok ülke tarafından yakın takip ediliyor. Bu kapsamda, ülkeler Sağlık Bakanlıkları ve Ankara’daki büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı ile ortak çalışma talebinde bulundu. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Karadağ, İran, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Kırgızistan, Kolombiya, İtalya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Moğolistan, Moldova, Cibuti, Özbekistan, Türkmenistan, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Tacikistan’ın da aralarında bulunduğu 26 ülke, Türkiye’den iş birliği talep etti.

Yerli kite büyük talep

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için yerli tanı kiti geliştirildi. Yerli kaynaklarla üretilen Kovid-19 için geliştirilen tanı kiti, 90-120 dakika arasında sonuç veriyor. Kaynak israfının önüne geçen ve virüsün tespitinde hızlı sonuç veren yerli kit için de 7 ülke Sağlık Bakanlığı’na bağlı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketiyle (USHAŞ) temasa geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen yerli kiti satın almak için aralarında Azerbaycan, Japonya, Kırgızistan, Vietnam, Cibuti, Türkmenistan ve Katar’ın da bulunduğu ülkelerle müzakere süreci devam ediyor.

Korona'dan korunmak için yeni tür selamlaşma
OYNAT 00:00
Korona'dan korunmak için yeni tür selamlaşma
Koronavirüs can almaya devam ediyor. ABD'li yetkililerin protokol karşılamalarında Korona virüsünden korunmak için tokalaşmak yerine dirseklerini değdirerek selamlaştığı anlar kameraya böyle yansıdı.

100 bin kişiye bulaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 102 bin 42 olarak güncelledi. Sitede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 533 kişinin öldüğü, 57 bin 629 kişinin iyileştiği belirtildi. Çin ana karasında 3 bin 70, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 233, İran'da 124, Güney Kore'de 44, Japonya'da 12, ABD'de 17, Fransa'da 9, İspanya'da 8, Irak'ta 4, Avustralya'da 2, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ana karasında 80 bin 651, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 108 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İranlı milletvekili hayatını kaybetti

Fatma Rehber
  • İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 21 Şubat'ta düzenlenen 11. Dönem Meclis Seçimleri’nde parlamentoya giren 56 yaşındaki Fatma Rehber, muhafazakar çizgisiyle bilinen İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) üyelerindendi. Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı. Toplam vaka sayısı da son 24 saatte 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştı.

Virüs yok panik var
DÜNYA
Virüs yok panik var

Yedikule’deki iyi tip virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi. Bakan Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Hastanın değerlendirme belgesinin fotoğrafını paylaşarak açıklama yapan Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı, Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı.

Siber polisler devriyede

Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşanların en kısa sürede adli mercilere sevk edileceğini bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, sosyal medyada milli ve manevi değerlere saldırı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşarak kamuoyunu korku ve paniğe sevk eden sahte sosyal medya hesaplarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi

Karantina oteli çöktü

5 katlı otel binasının aniden çökmesi sonrası 70 kişi enkaz altında kaldı.
  • Çin’in güneyindeki bir eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinası için kullanılan otel çöktü. Ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde, Kovid-19 hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yıkıldı. Çökme öncesinde 70 kişinin bulunduğu bildirilen otelde, görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını aktardı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 28 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarıysa devam ediyor. Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu. Otelin 2018 yılında seyahat eden iş adamlarının kalması için inşa edildiği ve 80 odasının olduğu bildirildi.

Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
OYNAT 00:00
Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
Çin'de karantina altındaki koronavirüs hastalarının kaldığı 5 katlı bir otel çöktü. Enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı öğrenildi.


Bir günde 133 ölüm!

Bir günde 133 ölüm!

Avrupa'nın ortasında koronavirüsü kabusu yaşanıyor.
Onu da yapacağız!

Onu da yapacağız!

Erdoğan, CHP'ye bir kez daha meydan okudu.
PKKya ikna darbesi

PKK'ya
'ikna' darbesi

Bu yöntemle iki ayda 55 terörist...
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

Sivas'taki kritik maçta kazanan çıkmadı.
Yunan zulmü tam gaz

Yunan zulmü tam gaz

​Sert müdahalelerin bilançosu: 3 ölü, 1000 yaralı

Sen de kapılarını aç

Sen de kapılarını aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı.
MHK'nın modu değişti

MHK'nın modu değişti

Diğer kulüplere sessiz kalan Zekeriya Alp, Trabzonspor'u dava edecek.
Ankara'yı<br> merkez üs yapacağız

Ankara'yı
merkez üs yapacağız

​Bakan Varank müjdeyi açıkladı.
Annelerin zaferi büyüyor

Annelerin zaferi büyüyor

HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
Komutan<br>Ünal Karaman

Komutan
Ünal Karaman

​Maça kamuflaj ve komando beresiyle çıktılar.
Kritik gün yarın

Kritik gün yarın

​İran'dan getirilenler 13 gündür karantinada.
49 kişi daha öldü

49 kişi daha öldü

Salgın nedeniyle tüm Avrupa'ya uçuşlar iptal edildi.
Sağanak etkili olacak

Sağanak etkili olacak

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 bölge için uyardı.
Devriyeler sıklaştırıldı

Devriyeler sıklaştırıldı

​Özel harekatçılar Meriç'te beklemeye devam ediyor.
Fabrika gibi lise

Fabrika gibi lise

​Yurdun dört bir yanına temizlik maddeleri satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.