Hayat 4 yaşındaki çocuk 13 tane stres topu yuttu
AKTÜEL

​4 yaşındaki çocuk 13 tane stres topu yuttu

4 yaşındaki çocuk 13 tane stres topu yuttu

Muğla'da, evde oyun oynayan Asya Hüsrevoğlu (4), mıknatıslı stres toplarını yuttu. Minik Asya'nın bağırsaklarındaki neodyum mıknatıs topları, yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatın ardından çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Stres topu mıknatıslarını yutan çocuk başarılı geçen ameliyatla kurtuldu.
Stres topu mıknatıslarını yutan çocuk başarılı geçen ameliyatla kurtuldu.

Marmaris'te yaşayan tekne motoru tamircisi Murat Hüsrevoğlu ile ev kadını Saniye Hüsrevoğlu çiftinin kızları Asya, 30 Ocak'ta, evde oyun oynamaya başladı. Küçük kız, bu sırada oynadığı stres giderici neodyum mıknatıs toplarını yuttu. Hüsrevoğlu çifti, kusmaya başlayan kızlarını apar topar Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çekilen karın grafisinde, Asya'nın bağırsaklarında, 13 neodyum tipi mıknatıs görüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Asya'nın bağırsağındaki mıknatısların yer değiştirmemesi üzerine ameliyat kararı alındı. Mıknatısların ince bağırsakları 4 yerden ve kalın bağırsağı 1 yerden deldiği de belirlendi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve ekibince 2 Şubat'ta gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonun ardından Asya'nın bağırsağındaki 13 mıknatıs çıkarıldı. Ameliyat sonrası takibi yapılan küçük kız, sorunsuz olarak 11 Şubat'ta hastaneden taburcu edildi.

Ebeveynler dikkat!

Asya Hüsrevoğlu'nun yuttuklarının, ilk kez 1982 yılında geliştirilen güçlü mıknatıslar olduğunu belirten Doç. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, şunları söyledi:

  • "Oyuncaklarda kullanılmaya başlandığı 2009 yılından itibaren birçok çocuk tarafından yutularak mide ve bağırsak hasarı yaratmış hatta ölümlere yol açmıştır. Ayrıca erişkinler tarafından da 100'lü paketler halinde alınarak, stres giderici olarak kullanılmaya başlandı. 100 küçük mıknatıstan birkaçının kaybolması dikkat çekmemekte ve çocukların ellerine geçebilmekte. Renkli olmaları ve şekere benzemeleri nedeniyle çocukların ilgisini çekmekte, sıkça ağza alınmakta. Mıknatıslar araya doku alarak sıkıştırmakta ve hareket edememekte. Sıkışan dokularda kısa sürede ezilme ve delik oluşmakta, çocuklarımızda ölüme kadar gidebilecek riskler oluşturmakta. Sonuç olarak özellikle neodyum mıknatıslar olmak üzere tüm mıknatıslar yutuldukları zaman çocuklarımızın sağlığı için büyük risk oluşturmakta. Bu nedenle mıknatısların evlere sokulmaması veya çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlerde saklanması büyük önem arz etmekte. Yabancı cisim yutulması olgularının pek çoğu ebeveynler tarafından fark edilmez ve genellikle herhangi bir şikayet oluşturmadan uzun süre gözden kaçabilirler. Bu nedenle ailelerin çocuklarına aldıkları oyuncaklar konusunda çok dikkatli olmaları ve onları çok iyi gözlemlemeleri gerekmekte."

Alman kültürünü Bursa'ya taşıdı
HAYAT
Alman kültürünü Bursa'ya taşıdı

Gaziantep'e arkeoloji enstitüsü kuruluyor
HAYAT
Gaziantep'e arkeoloji enstitüsü kuruluyor

Diriliş Ertuğrul ekibinin acı kaybı
HAYAT
Diriliş Ertuğrul ekibinin acı kaybı

Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

​Hindistan'la tırmanan gerilim sonrası bölgeyi etkileyecek gelişme.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Yerine getirilen isim belli oldu.
Bir günde 33 ton satıldı

Bir günde 33 ton satıldı

​Tanzim noktalarında satılan bakliyata ilgi büyük.
İstanbulda dolu sürprizi

İstanbulda dolu sürprizi

Bir anda başladı, trafikte aksamalara neden oldu.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Bakan Albayrak: Çalışmalarımız devam ediyor.

Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Her şeyin turşusu çıktı

Her şeyin turşusu çıktı

Olmaz demediler; nar, muz, çilek ve kavun dahil
65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdular.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde aynı anda tatbikat.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.