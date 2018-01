400 filmi izleyen uzmanlar en psikopat karakteri buldu 3 yıl boyunca 400 filmi inceleyen Belçikalı psikiyatrlar, en psikopat film karakterlerini belirledi. Birinci 'İhtiyarlara Yer Yok' (No Country For Old Men) filminde Javier Bardem'in canlandırdığı Anton Chigurh seçildi. Elm Sokağı Kâbusu'ndaki Freddy Krueger'in yeterince psikopat olmadığına karar verildi.

04 Ocak 2018