5 katlı ilginç bina görenleri şaşırtıyor

Mavi Bina (Hollanda) Bir zamanlar şehrin en az ilgi çekici ve halk tarafından en az fark edilen binalardan birisi olan Mavi Bina’nın yönetimi bir sanat firmasına mekânı yeniletmek istemiş ya da bina yıkılacakmış. Yönetim binayı maviye boyamayı tercih etmiş. Halk yeni bir fikirle gelene kadar bu binanın bu şekilde kalmasına karar verilmiş. Günümüz de bina en çok merak edilen yapıtlar arasında yer alıyor.