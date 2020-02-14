5 katlı ilginç bina görenleri şaşırtıyor

Fatih Yedikule Mahallesi’nde yapılan dar ve uzun yapılı bir bina görenlerin ilgisini çekiyor. 5 katlı ve oldukça dar olan binanın çatısında ise çok sayıda baz istasyonu yer alıyor. Bazı vatandaşlara göre ise binanın sağlam olmadığını görünüş itibarı ile de bunun anlaşıldığını belirtiliyor.
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Şanlıurfa'daki ilginç bina görenleri şaşırtıyor
Şanlıurfa Siverek'teki ilginç bina görenleri hayrete düşüyor.
Boş kalan yeri değerlendirmek için yapılmış
İlginç mimariye sahip olan binanın arsa sahibi elinde bulunan yeri değerlendirmek için böyle bir bina inşa ettirdi. Havadan çekilen bina yanlarında yüksek yapı olmadığı için oldukça fazla dikkat çekiyor.
İnce ve uzun yapısıyla tek başına duran binanın yanlarında oto yıkama ve lastikçi bulunuyor.
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İstanbul'daki 41 kat yüksekliğindeki QNB Finansbank Kristal Kule, 6 yüzeyli köşegeninden simetrik kesik bir kristal formuyla ilgi çeken yapılar arasında yer alıyor. Bina, Mimar Henry N. Cobb ve José Bruguera tarafından tasarlanmış.
İstanbul Kağıthane'de ofis ve konut projesi olarak yapılan Nef 03 Kağıthane Binası, ilginç yapısıyla ön plana çıkıyor.
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından LEED Platinum Sertifikası'na layık görülmüş olan Rönesans Tower, İstanbul'daki ofis binaları içinde mimarisiyle ön plana çıkıyor.
Mimarisiyle ilgi çeken İstanbul'daki Kozyatağı Modern Mehmet Çavuş Camii, 1997 yılında ibadete açılmış. Caminin mimari yapısında ana kubbenin dört tarafı, üçerli yatay beşik örtü sistemiyle örtülmüş.
Deprem riski nedeniyle yıkılan ve yeniden yapılan İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi, 23 Ekim 2015'te ibadete açıldı. Mimar Hilmi Şenalp'in, İslam dünyasında kullanılan bazı motifleri tek bir camide toplayıp yeni bir cami stili geliştirerek yaptığı cami, gündüz hava ne kadar karanlık olursa olsun elektrik kullanmaya gerek bırakmayan dışarıyı görebilen 12 ayak üzerine kurulu.
İstanbul'da yer altına inşa edilen Büyükçekmece Sancaklar Camii, Mimar Emre Arolat tarafından yapılmış. Dünya Mimarlık Festivali'nde birinci olan Sancaklar Camii, alışagelmiş camilerden farklı yapısıyla dikkat çekerken, Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira mağarasından esinlenerek inşa edilmiş.
18 19 20 21 22 İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın girişinde yer alan ve 10 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Şakirin Camisi'nin kapalı ve açık otoparkı bulunuyor. Caminin içerisi, 500 kişilik bir cemaat alabilecek kapasitede. Caminin projesi mimar Hüsrev Tayla tarafından hazırlanmış.
Ankara Gölbaşı Belediyesi'nin kültür merkezi olarak kullandığı bina kitap şeklinde tasarlanmış ve şu an kütüphane olarak hizmet veriyor.
İzmir'de SAYA Grup tarafından Bayraklı İlçesinde yapımı tamamlanan Folkart Towers, 200 metre anten yüksekliğiyle Avrupa'nın 5., Türkiye'nin en yüksek 2. ikiz kulesi. 40 katlı iki kuleden meydana gelen Folkart Towers bünyesinde rezidans, ofis, spor kompleksi ve alışveriş merkezi bulunuyor.
Türkiye'nin Eyfel'i olarak adlandırılan 100.7 metre yüksekliğindeki EXPO 2016 Kulesi, Antalya'nın simgelerinden biri haline geldi.
Antalya'da bir grup girişimci tarafından yaptırılan ve dünyadaki 13'üncü örneği olduğu belirtilen ters ev, dış görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Arazi yapısından kaynaklanan sorunlara vatandaşların farklı çözümler üretmesiyle dikkati çeken Rize, neredeyse her ilçesindeki ilginç evleriyle ziyaretçilerini şaşırtıyor. Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde yaşayan Bilal Atasoy da kayalara çelik halatlarla bağladığı evinde yaşamını sürdürüyor. Yıllar önce arazisindeki yamaçta bulunan büyük kaya kütlesini oyan Atasoy, bu alana 6 metrekarelik tek odalı ahşap yapı inşa etti. Atasoy, evini sağlamlaştırmak için çelik halatlarla çevredeki kayalara bağlayarak farklı bir yapıya imza attı.
Rize'de il merkezine bağlı Dağınıksu Mahallesi'nde arsası bulunan ve İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz, 2013 yılında bu alana ev yapmaya karar verdi. Bölgenin eğimli olması sebebiyle evini inşa etmekte zorlanan Kopuz, tapulu arsasından geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı bina yaptı. Kopuz, böyleyece yaptığı yeni ev nedeniyle yolu da kapatmamış oldu.
Artvin Çoruh Şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.
Mersin'de gemi şeklinde inşa edilen 7 katlı bina görenlerin ilgisini çekiyor. Öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öğrenilen bina, ilginç görüntüsüyle dikkati üzerine topluyor. İlk 2 katı gemi güvertesi şeklinde yapılan bina, çevresindeki apartmanların yanında oldukça farklı duruyor.
Karabük'te hayırsever iş adamı Kamil Güleç tarafından Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yaptırılan, mimarisiyle ABD'nin Kansas eyaletindeki kütüphaneyi andıran Kamil Güleç Kütüphanesi'nden yararlanmak isteyenler, 60 bin matbu esere ve elektronik kaynaklarla 6 milyon kitaba, dergiye, makaleye ulaşabiliyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Akçasu Deresi'nin üzerine 1878'de yapılan yuvarlak kemere oturan Lütfiye (Kaçak) Camisi, ahşap minaresi ve mimarisiyle ilgi çekiyor. 1878'de Hacı Hüseyin Hüsnü tarafından yaptırıldığı bildirilen yazıtı bulanan cami, tavanı, ahşap korkuluklu mahfili ve ahşap minaresiyle büyük ölçüde özgünlüğünü koruyor. Safranbolu'daki yaklaşık 2 bin geleneksel konağın özelliklerine uygun inşa edilmiş cami, dikdörtgen plan üzerine moloz taşlardan yapılarak ahşap örtüyle kaplanmış.
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Hazreti Ali Külliyesi, değişik mimarisiyle görenlerin ilgisini çekiyor.
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Ayaz Elegance düğün ve konferans salonu, sıradışı yapısıyla görenlerin ilgisini çekiyor.
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) binası, farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi, mimari yapısıyla Kayseri'nin ilginç binaları arasında yer alıyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı 2015 yılında tamamlanan Hacı Ahmet Yağmur Camisi, yapısı elif harfini simgeleyen minareleri ve dış cephesindeki kolonların oluşturduğu Allah yazısıyla dikkat çekiyor.
Türkiye'de mimarisi ile dikkat çeken yapılar
Fotoğraflarla, Türkiye'de ilginç mimariye sahip yapılar...
“Her gören binanın resmini çekiyor” Binanın ilginç gözüktüğünü ifade eden Selim Tezcan, “ Arkadaşlarımla bu binanın neden böyle olduğunu tartışıyorduk. Öğrendiğime göre arkadaşın dedesi bu binayı yapmış. Yan tarafı izin vermedikleri binayı böyle yapmış. Burayı yapan kişi ile tanıştım. Her gören binanın resmini çekiyor. Değişik ve enteresan olduğu kadarıyla hoş gözüken bir yapı olduğunu düşünüyorum. Turistler çok resmini çekiyor. Bina içerisinde yaşama imkanının zor olacağını düşünüyorum. Genelde içeride hep bekarlar kalıyor” ifadelerinin kullandı.
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Barkod Bina (Rusya) Rusya`da bulunan bu barkod şekilli bina St. Petersburg’da bulunmaktadır. Ofis, Rus Vitruvius & Sons adına “SHTRIKH Kod” adı verilen bir bina olarak tasarlanmış.
Mavi Bina (Hollanda) Bir zamanlar şehrin en az ilgi çekici ve halk tarafından en az fark edilen binalardan birisi olan Mavi Bina’nın yönetimi bir sanat firmasına mekânı yeniletmek istemiş ya da bina yıkılacakmış. Yönetim binayı maviye boyamayı tercih etmiş. Halk yeni bir fikirle gelene kadar bu binanın bu şekilde kalmasına karar verilmiş. Günümüz de bina en çok merak edilen yapıtlar arasında yer alıyor.
Piyano Ev (Çin) Çin`deki piyano ev, turistleri yeni gelişen Huainan bölgesine çekmek için inşa edildi.İki bina birbirine kemanın içinde yer alan merdivenle bağlanıyor.
30 st Mary Axe (İngiltere) 30 st Mary Axe Londra’da yer alan modern binalardan biridir. Daha çok Gherkin adı ile bilinen yapı, Londra’nın tarihi dokusu içerisindeki sayılı modern yapılardandır.
Longaberger Sepet Bina (ABD) Dünyaca ünlü sepet üreticisi Longaberger firmasının ABD`nin Ohio eyaletine bağlı Newark kentinde bulunuyor.
Kansas Şehir Kütüphanesi (ABD) ABD`nin Missouri eyaletindeki Kansas Şehrinde yapılan Şehir Kütüphanesi, kitaplardan oluşmuş gibi tasarlanıp yapılan ilginç cephesiyle dikkat çekmektedir.
Abu Dabi`de yapılan Capital Gate adlı gökdelen, dünyanın en eğik kulesi unvanını İtalya`daki Pisa Kulesi`nden aldı. Eğikliği 18 derece olan 160 metre yüksekliğindeki 35 katlı gökdelenin ünvanını Guinness tescil etti.
Svalbard Küresel Tohum Deposu (Norveç) Svalbard Küresel Tohum Deposu, Norveç`te bir depoda dünyadaki bütün bitki tohumlarını muhafaza etmeyi amaçlayan projedir. Depo, Norveç`in Longyearbyen şehrinde yer alır. 2008 yılında açılmıştır.
Ryugyong Oteli (Kuzer Kore) Ryugyong Oteli (ya da Ryu-Gyong Hotel, Yu-Kyung Hotel, Bina 105) isminden de anlaşılacağı gibi otel olarak kullanılması tasarlanan betonarme bir gökdelendir. Kuzey Kore`nin başkenti Pyongyang`ın Potong-gang bölgesinde bulunur. Binanın ismi başkentin eski isimlerinden biridir. Söğütlerin başkenti anlamına gelir.
KugelMugel (Avusturya)
California (ABD)
Çarpık Ev (Polonya) Krzywy Domek Polonya’nın Sopot şehrinde yer alan bir binadır.2004 yılında inşa edilen, yaklaşık 4.000 metrekare alana yayılan ve dekonstrüktivizm stilinde tasarlanmış bir yapı olan Krzywy Domek binası Rezydent adlı bir alışveriş merkezinin bir parçası olarak hizmet veriyor.
Çilek Ev (Japonya)
Güneş Yayı (Japonya)
Roboot Bina (Bangkok)
Ericsson Binası (İsveç)
Çaydanlık Bina (Çin)
Luo Ruvo Beyin Sağlığı Merkezi (ABD)
Hayal gücünü zorlayan ilginç yapılar
İşte dünyanın dört bir yanında yapılmış en ilginç yapılar.
“Havalimanlarındaki dinlenme odalarını andırıyor”
Fatih’te esnaflık yapan Mehmet durmaz, “Ben de gördüğümde oldukça ilgimi çekmişti. Çevredeki vatandaşlarda gördükleri zaman ilgilerini çekiyor. Sanki 1 metre kare genişliği 7 metre kare uzunluğu var gibi gözüküyor. Genelde hep fotoğrafını çekiyorlar. Havalimanlarındaki dinlenme odalarını andırıyor biraz. İstanbul burası en ufak bir yeri değerlendiriyor insanlar. İnsanların ilgisini çekiyor” dedi.