6 Mart Cuma Hutbesi: Zekat ve fıtır sadakası

Zekât, İslam’ın beş temel esasından biridir. Zekât, sadece bir bağış değil, bizzat Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiş bir ibadettir. İnsanın malını eksilten değil, bereketlendiren ilahi bir nimettir.

“Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir pay vardır”

