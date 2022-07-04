60 bin kişi zindanda

Mısır'da 3 Temmuz 2013 yılında gerçekleştirilen darbenin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Müslüman Kardeşler Hareketi (İhvan) bedel ödemeye devam ediyor. Darbenin 9'uncu yıldönümünde Müslüman Kardeşler Hareketi'nin sözcüsü Ali Hamad Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Hamad, “Şu an 60 binden fazla kişi hapishanelerde, 100’den fazla kardeşimiz idam edildi. Bunlardan bazıları idam edildikten sonra masum bulundu. Tıbbi ihmal nedeniyle 1000’i aşkın kişi hapishanede öldü. Üstelik bu haksızlık ve zulüm sadece Müslüman Kardeşlere yönelik değil. Ülkede özgür düşünceye sahip her kesimden kişi darbe rejiminin baskısına maruz kalıyor” dedi.

BASKI SÜRÜYOR, EKONOMİ ÇÖKÜŞTE

Mısır'da darbe rejiminin yaptıklarının sır olmadığına dikkat çeken Hamad, şöyle konuştu: “9 yıldan bu yana insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlalleri devam ediyor. Basın özgürlüğü ortadan kalktı. Tek bir zalim diktatör tarafından kontrol edilen Mısır'da uzun zamandan beri tiranlık ve adaletsizlik hüküm sürüyor. Ülke ekonomisi de her geçen gün kötüye gidiyor. İç borç 1,2 trilyon Mısır lirasından 6 trilyon Mısır lirasına, dış borç ise 2013'ten bu yana 43 milyar dolardan 150 milyar dolara yükseldi. Sadece Sisi ve çevresindeki birkaç kişiden oluşan grup zengin kesimi oluşturuyor. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Halkın büyük çoğu yoksulluğun pençesinde kıvranıyor.”

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ÜMİDİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK

Hamad, uluslararası güçlerin ve insani örgütlerin darbe mağdurlarının haklarını savunmadaki yetersizliği ve beklentileri konusunda ise “Rejim, halkın tepkisini ya da insan hakları raporlarını umursamıyor. Ancak gerçekleri ortaya koyan bu raporlardan rahatsızlık duyuyor. Ümit ve beklenti konusuna gelirsek. Allah'a güveniyoruz. İkincisi, biz halkın bir parçasıyız ve Mısır halkından ümidimizi hiç kesmedik” değerlendirmesinde bulundu. Türk ve Mısır halkının kardeşliğinin uzun yıllara dayandığına da dikkat çeken Hamad şunları söyledi: “Türk halkına, hükümete ve kurumlara bizden desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Türkiye'yi ikinci ülkemiz olarak görüyoruz.”

100 YILLIK TEŞKİLAT

Müslüman Kardeşler'in, Mısır halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Ali Hamad, “Mısır halkına zarar veren her şeyden biz de zarar görüyor ve rahatsız oluyoruz. Ülkemizin Arap ve İslam dünyasında öncü ve lider olmasını arzuluyoruz. Biz Mısır'da daha dün ortaya çıkmadık. Müslüman Kardeşler'in kurulmasının üzerinden 94 yıl geçti. 6 yıl sonra 100'üncü yılımızı kutlayacağız. İslâm’ı merkeze alan medeni bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz. Arap ve İslam dünyasındaki her ferdin kendisine ve milletine faydalı olmasını istiyoruz. Böylece siyasi katılım ve gücün barışçıl transferi konusunda siyasi farkındalığın oluşacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.