Hayat 81 kayıp bulundu
AKTÜEL

81 kayıp bulundu

Yılbaşı öncesi 81 ilde ‘huzur’ operasyonları yapıldı. 70 bin 232 personel ile 260 dedektör köpeğin katıldığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı, 9’u çocuk 81 kayıp da bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılbaşı öncesi 81 ilde “huzur” uygulaması yapıldı.
Yılbaşı öncesi 81 ilde “huzur” uygulaması yapıldı.

Emniyet ve Jandarma ekipleri yılbaşı öncesi 81 ilde huzur operasyonu yaptı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca yılbaşı öncesi eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip 5 bin 27 noktada yapılan “Türkiye Güven Huzur (2019-7)” uygulamasına 70 bin 232 personel ile 260 dedektör köpeği katıldı.

2 BİN 896 BİNA KONTROL

Uygulamada 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi, 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. İşlem yapılan 756 iş yerinden 5’i kapatıldı. Ayrıca 767 bin 266 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı, 9’u çocuk olmak üzere 81 kayıp da bulundu.

1198 ADLİ İŞLEM YAPILDI

  • 1198 kişiye adli ve idari işlemin yapıldığı ve 244 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, 219 bin 582 araç kontrol edildi. İşlem yapılan 5 bin 120’i araçtan 1052’si trafikten men edildi, aranan 176 araç da bulundu. Uygulamada ruhsatı bulunmayan 25 tabanca, 38 av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici ve delici alet, 1 gram kokain, 6 bin 93 gram esrar, 31 gram eroin, 37,3 gram bonzai, 1241 gram metanfetamin, 266 ecstasy, 268 sentetik ecza, 1500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 dolu makaron, 61 bin 400 boş makaron, 194 kilogram kıyılmış tütün, 300 gram nargile tütünü ve 60 bin sigara filtresi elde edildi. Ayrıca 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 86 litre etil alkol, 4 bin 620 içki şişesi, 774 içki kiti ve aroması ele geçirildi.

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