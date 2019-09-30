935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

Not: Faydalı olması için kabuğuyla tüketilmesini tavsiye ettiğimiz elmalara bazı satıcılar rengi ve şekli düzgün olsun diye parafin uygulamaktadırlar. Parafin elmanın parlak görünmesini sağlarken raf ömrünü de uzatıyor. Parafin sadece elmalarda değil bu tür diğer gıdalarda da uygulanabiliyor. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Kaynak: http:www.bitkilog.com