Hayat 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor
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Isparta haberleri: 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki bir bahçeden toplanan ve büyük oluşu nedeniyle görenlerin dikkatini çeken bir elmanın ağırlığı 935 gram olarak kayda geçti. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Allah'ın verdiği bir nimettir bize bu, Gelendost ilçemizde bir tane elmamız, 935 gram geldi. Zaman zaman bu büyüklükteki elmalarımız oluyor. Çiftçilerimize bereketli olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
935 gram ağırlığındaki elma.
935 gram ağırlığındaki elma.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, tarım işçileri tarafından soğuk hava deposuna getirilen 935 gramlık elma görenlerin dikkatini çekiyor. Elma hasadının başladığı kentte, toplanan ürünler soğuk hava depolarına götürülüyor.

Yenice köyündeki bir bahçeden toplanan elmalar arasındaki 935 gramlık olanı ise görenleri şaşırttı.

Gelendost'da yetişen elmaların genel ağırlığı 400 gram.

Devasa elmalara denk geliyorlar

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yaptığı açıklamada, kentteki elma hasadının devam ettiğini söyledi.

  • Zaman zaman böylesi "devasa" elmalarla karşılaştıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:
  • "Allah'ın verdiği bir nimettir bize bu, Gelendost ilçemizde bir tane elmamız, 935 gram geldi. Zaman zaman bu büyüklükteki elmalarımız oluyor. Çiftçilerimize bereketli olsun. Normal büyüklükteki elmalarımız 400 gram geliyor ama bu elma alışılmışın dışında bir ağırlığa sahip. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimize bereketli olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum."

Elma kabuğunun faydaları
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Elmanın kabuğu, biraz ıhlamur ve karanfille birlikte kaynatılarak çay olarak içilebilir.
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Bu karışım, kişiyi balgamdan kurtarır ve öksürüğü tedavi eder.
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Elma çok sayıda antioksidan içerir. Elma kabuğu ise elmadan bile fazla antioksidan içermektedir.
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Düzenli olarak elma kabuğu tüketen kişilerde, diyabete yakalanma riski düşmektedir.
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Ayrıca içeriğinde bulunan pektin maddesi, şekeri düşürmektedir.
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Bunlarla beraber, elma kabuğu, kolesterolü de düşürmektedir.
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Özellikle diyet yapan kişiler tarafından, elma kabuğu ile beraber tüketilmelidir.
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Posa oranı fazla olduğundan, açlık duygusunu yok etmektedir.
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Elma kabuğu ve elma, kas erimelerine karşı bedeni korumaktadır.
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Elmayı kabuğu ile yemek, dişler için de eşsiz yararlar sağlamaktadır.
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Dişleri temizler ve diş eti sağlığını korur.
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Not: Faydalı olması için kabuğuyla tüketilmesini tavsiye ettiğimiz elmalara bazı satıcılar rengi ve şekli düzgün olsun diye parafin uygulamaktadırlar. Parafin elmanın parlak görünmesini sağlarken raf ömrünü de uzatıyor. Parafin sadece elmalarda değil bu tür diğer gıdalarda da uygulanabiliyor. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Kaynak: http:www.bitkilog.com
Elma kabuğunun faydaları
Elma ve elma kabuğu doğal şifa kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar özellikle her gün bir adet elma tüketilmesini öneriyor. Doğal bir mucize olan elmanın kabuğuda şifa dağıtıyor. İşte elma kabuğunun sağlığa yararları
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