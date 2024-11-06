ABD seçimlerinde Türkiye damgası: 200'den fazla ülkeye tanıtıldı

Türkiye'nin bu tanıtım stratejisiyle, turizm potansiyelini uluslararası sahnede en üst düzeye çıkarmayı hedeflediği, turizm markasının tanıtımına dünya genelinde katkıda bulunmayı sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, başkanlık seçimleri gibi küresel ilginin yoğunlaştığı bir süreçte Türkiye'nin tanıtım filmlerinin bu ölçekte yayınlanmasının, Türkiye'nin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini dünya vitrinine taşıyan önemli bir başarı olarak öne çıktığı vurgulandı.