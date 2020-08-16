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Hayat Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?
DİNİ BİLGİLER

Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?

Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır? Diyanetin cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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"Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinde şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?" soruna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

  • "Bir kimse abdest aldığından emin olduğu hâlde, abdestini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşerse, o kimse abdestli sayılır. Öte yandan abdestini bozduğunu bildiği hâlde, sonradan abdest alıp almadığından şüphe eden kimse ise abdestsiz sayılır. Çünkü kesin olarak bilinen bir şey şüphe ile ortadan kalkmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 56; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 283)."

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