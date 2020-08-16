Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?

Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır? Diyanetin cevabını haberimizde bulabilirsiniz.