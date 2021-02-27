‘Açık hava’ restoranı: Yemeğini alan kapı önüne oturuyor

Çengelköy'de restoran sahibi İbrahim Deniz, Bize önceden dışarıdaki masaları kaldırmamızı söylediler. Bugün de saat 24:00'ten sonra bütün restoranlar kapanacak. Sadece paket servisi veya müşteri gelip alıp gidebileceği söylendi. Sadece paket veya gel al git ile bu dükkan dönmez. Ne bu dükkanın kirası, personellerin maaşları ve mutfak malzemelerin ücreti çıkmaz. Bu uygulama ülkemiz için daha iyi faydalı olacak inşallah kısa sürede koronavirüs atlatırız. Tekrardan işimizin başına döneriz. diye konuştu.