‘Açık hava’ restoranı: Yemeğini alan kapı önüne oturuyor

Koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi amacıyla uygulanan önlemler kapsamında lokanta ve restoranlar içeride müşteri kabul etmezken özellikle öğle saatlerinde bu işyerlerinin çevresinde, park ve bahçelerde yemek yiyenlere sık rastlanıyor. Sipariş vererek aldıkları yiyecekleri alıp lokanta ve restonlardan çıkanlar bunları soğutmadan yemeye çalışınca ortaya ‘Açık hava restoranı’ görüntüleri çıkıyor. Avcılar’da arkadaşları ile birlikte aldıkları tavuk-pilavı kaldırımın hemen kenarında yerde yan yana oturarak yiyen gençlerden Özay Yüzer, bu şekilde yemekten şikayetçi olduklarını söyledi.
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge
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Üsküdar Çengelköy'de Kokoreççilik yapan Mehmet Erözcan “Müşterilerimizi maalesef içeriye alamıyoruz. Ancak paket servisi olarak hizmeti veriyoruz. Yeter ki koronavirüsünden kurtaralım. Biz esnaflar her türlü her şeye varız.Yeter ki koronavirüsüden kurtaralım dedi.
Çengelköy'de restoran sahibi İbrahim Deniz, Bize önceden dışarıdaki masaları kaldırmamızı söylediler. Bugün de saat 24:00'ten sonra bütün restoranlar kapanacak. Sadece paket servisi veya müşteri gelip alıp gidebileceği söylendi. Sadece paket veya gel al git ile bu dükkan dönmez. Ne bu dükkanın kirası, personellerin maaşları ve mutfak malzemelerin ücreti çıkmaz. Bu uygulama ülkemiz için daha iyi faydalı olacak inşallah kısa sürede koronavirüs atlatırız. Tekrardan işimizin başına döneriz. diye konuştu.
YEMEK YEMEYE GELMİŞTİK Beşiktaş'ta esnaflık yapan Ercan Erdoğan, devletin verdiği kararlara uyacaklarını belirterek, Devletin verdiği karara uyduk. Masalarımızı topladık. Sadece paket servisi yapacağız. Virüsü ne kadar çabuk atlatırsak bizim için iyi olur diye konuştu.
Aksaray'da alınan karara uyduklarını belirten Ahmet Gök, Verilen karara uyduk. İçeride ve dışarıdaki masaları kaldırdık. Sadece paket servise başladık. Dışarıya paket servisi göndereceğiz diye konuştu.
Yemek yemeye gelen bazı müşteriler, Yemek yemeye geldik. Akşam haberimiz oldu. Paket yaptırıp evde yiyeceğiz açıklamasında bulundu.
Lokanta ve restoranlarda masa sandalye yasağı başladı
Lokanta ve restoranlarda masa sandalye yasağı başladı
Lokanta ve restoranlarda masa sandalye yasağı başladı
Lokanta ve restoranlarda masa sandalye yasağı başladı
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, "Lokanta, restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı gece 24:00 itibariyle yürürlüğe girdi. Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane karara uyarak iş yerlindeki sandalyeleri kaldırdı. Müşterilerine paket servise başlayan lokanta, restoran sahipleri bir an önce koronavirüsün sona ererek hayatın normale dönmesini istedi.