Acil servis değil geçici yoğun bakım

Kışın bastırmasıyla birlikte hastanelerin acil servislerine başvurular arttı. Soğuk hava, bulaşıcı hastalıklar ve buzlanma aynı anda devreye girince başvurular hızla artarken, özellikle yaşlı hastalar için tablo çok daha riskli hale geliyor.

Ülkemizdeki bir eğitim araştırma hastanesi acil servisine ortalama 1500-2000 başvuru yapıldığını belirten Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, "Geçtiğimiz yıl bu başvuru 200 milyon kişiye ulaştı. Özellikle kış aylarında acil servislerin solunum yolu enfeksiyonları, kalp krizi, inme, buzlanmaya bağlı düşmeler ve kronik hastalık alevlenmeleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor" dedi.

Soğuk havanın damarları büzüştürerek tansiyonu yükselttiğini, bunun da kalp krizi ve inme riskini artırdığını belirten Altınbilek, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesinin de bulaşıcı hastalıkların yayılımını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

EN ÇOK YAŞLILAR ETKİLENİYOR

Bu süreçten en fazla etkilenen grubun yaşlılar olduğunu ifade eden Altınbilek, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hipertansiyon, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıkların varlığının riskleri büyüttüğünü söyledi. Özellikle yalnız yaşayan ya da yeterli ısınma ve sağlık hizmetine erişimi olmayan yaşlılarda hipotermi, dehidratasyon ve solunum problemlerinin daha sık görüldüğünü belirtti.

ACİL SERVİSLER YOĞUN BAKIM GİBİ

Kış aylarında yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta oranlarında da artış yaşandığını belirten Altınbilek, “Ağır zatürre vakaları, grip komplikasyonları, kalp yetmezliği alevlenmeleri ve sepsis gibi ciddi tablolar bu dönemde daha yaygın görülüyor. Acil servisler, yoğun bakıma yatması gereken hastalar için ilk stabilizasyonun sağlandığı kritik alanlardır. Yoğun bakım yatağı bulunana kadar hastalar acil servislerde ileri monitörizasyon, oksijen tedavisi ve solunum desteğiyle takip ediliyor. Bu nedenle acil servisler aynı zamanda geçici yoğun bakım işlevi de görüyor’ diye konuştu.

HER GRİP VAKASI ACİL DEĞİL