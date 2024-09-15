Ada Koçyiğit ameliyat oldu: Tayyip dedem Allah senden razı olsun

2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Ada Koçyiğit (9), Batman’daki bazı hastanelere götürüldü ancak aile maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisine sürdüremedi. 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953'ncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’e gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım istemeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis’te katıldığı toplu açılış töreninde “Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede” pankartı açan Ada Koçyiğit, Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi. İstanbul Beyoğlu Göz Hastanesi’nde yaklaşık 2 haftalık bir tedavinin ardından 40 dakika süren operasyonu da başarılı geçti.

YARIN TABURCU OLACAK

Ada Koçyiğit'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, Koçyiğit'in gözündeki hastalığın tedavisi için hastanelerine yönlendirildiğini anlattı. Ailenin İstanbul'a getirilmesi ve burada kalmalarına yardımcı olunduğunu aktaran Taşkapılı, “Geçen hafta içerisinde de hastanemizdeki hekim arkadaşlarımız tarafından yapılan muayene neticesinde gözüne ameliyat kararı alındı. Dün bu ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat 30-45 dakika sürdü. İlk günkü muayenesi de yapıldı. Bir iki gün daha izledikten sonra kendisini muhtemelen pazartesi (yarın) günü taburcu etmeyi düşünüyoruz"

diye konuştu.

TAYYİP DEDEMİN SAYESİNDE

Ada Koçyiğit de sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “İyiyim. Çok iyi hissediyorum. Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, kardeşlerimi özledim. Biz pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü. Ondan Allah razı olsun. İstanbul'a

geldik ve sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun” dedi.







