|
Hayat

Ada Koçyiğit ameliyat oldu: Tayyip dedem Allah senden razı olsun

"Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, İstanbul'da ameliyat oldu. Ameliyat sonrası duygularını paylaşan minik Ada, “Biz pankart açmıştık. Tayyip Dedem gördü. İstanbul'a geldik ve sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Saliha Engin
04:00 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 01:44 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ada Koçyiğit
Ada Koçyiğit

2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Ada Koçyiğit (9), Batman’daki bazı hastanelere götürüldü ancak aile maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisine sürdüremedi. 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953'ncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’e gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım istemeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis’te katıldığı toplu açılış töreninde “Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede” pankartı açan Ada Koçyiğit, Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi. İstanbul Beyoğlu Göz Hastanesi’nde yaklaşık 2 haftalık bir tedavinin ardından 40 dakika süren operasyonu da başarılı geçti.

YARIN TABURCU OLACAK

Ada Koçyiğit'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, Koçyiğit'in gözündeki hastalığın tedavisi için hastanelerine yönlendirildiğini anlattı. Ailenin İstanbul'a getirilmesi ve burada kalmalarına yardımcı olunduğunu aktaran Taşkapılı, “Geçen hafta içerisinde de hastanemizdeki hekim arkadaşlarımız tarafından yapılan muayene neticesinde gözüne ameliyat kararı alındı. Dün bu ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat 30-45 dakika sürdü. İlk günkü muayenesi de yapıldı. Bir iki gün daha izledikten sonra kendisini muhtemelen pazartesi (yarın) günü taburcu etmeyi düşünüyoruz"

diye konuştu.

TAYYİP DEDEMİN SAYESİNDE

Ada Koçyiğit de sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “İyiyim. Çok iyi hissediyorum. Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, kardeşlerimi özledim. Biz pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü. Ondan Allah razı olsun. İstanbul'a

geldik ve sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun” dedi.


Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağına misafir oldu

Albayrak Grubu “Besmele-i Şerif” Hat Eserleri Sergisi ile Kültür Yolu Festivali’nde İslam sanatının yegâne kıymetlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürülen sergi, “Besmele-i Şerif” temasıyla Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağında sanatseverlerle buluştu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 14 Eylül tarihinde, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.


#Ada Koçyiğit
#Recep Tayyip Erdoğan
#Aktüel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu