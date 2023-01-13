Hayat Adidas şerit tasarımı konusunda açtığı davayı kaybetti
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Adidas şerit tasarımı konusunda açtığı davayı kaybetti

Adidas, Thom Browne adlı tasarımcının ayakkabılarındaki ve spor kıyafetlerindeki dört çubuklu şerit desenlerinin, spor giyim devinin üç şeritli logosuna benzediğini ve marka haklarını ihlal ettiğini iddia ederek 2021 yılında dava süreci başlatmıştı. Mahkeme, Thom Browne'ın spor giyim devi Adidas'ın imzası olan üç şeritli ticari markasını ihlal etmediği kararını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Adidas şerit tasarımı konusunda açtığı davayı kaybetti
Foto: Arşiv

Adidas, Thom Browne adlı tasarımcının ayakkabılarındaki ve spor kıyafetlerindeki dört çubuklu şerit desenlerinin spor giyim devinin üç şeritli logosuna benzediğini ve marka haklarını ihlal ettiğini iddia ederek 2021 yılında dava süreci başlatmıştı.

Davaya ret kararı

Mahkemede jüri, Thom Browne'ın spor giyim devi Adidas'ın imzası olan üç şeritli ticari markasını ihlal etmediği kararını verdi.

Jüri, moda evinin paralel çizgili tasarımlarının tüketicilerde Adidas ürünleriyle ilgili kafa karışıklığına neden olmayacağını iddia etti.

Thom Browne, diğer şeylerin yanı sıra, tasarımlarının farklı sayıda çizgiye sahip olduğunu ve çizgilerin giyim için ortak bir tasarım öğesi olduğunu ifade etti.

Davadaki mahkeme belgelerine göre Alman şirket, 2008 yılından bu yana markayla ilgili 90'dan fazla dava açtı ve 200'den fazla uzlaştırma sözleşmesi imzaladı.

Thom Browne daha önce kıyafetlerinde üç çubuklu bir tasarım kullanmış, 2007'de Adidas'ın itiraz etmesi üzerine bunu dört şeritli tasarıma çevirmişti.

'Fikri mülkiyetimizi koruyacağız'

Bir Adidas sözcüsü, şirketin jürinin kararından hayal kırıklığına uğradığını şu sözlerle ifade etti:

  • "Uygun temyiz başvuruları da dahil olmak üzere fikri mülkiyetimizi ihtiyatlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz."

'Karışıklık olası değil'

Thom Browne Inc sözcüsü, şirketin karardan memnun olduğunu söyledi. Moda evi, "farklı pazarlarda faaliyet gösterdikleri, farklı müşterilere hizmet verdikleri ve ürünlerini çarpıcı derecede farklı fiyat noktalarında sundukları" için şirketlerin tasarımları arasındaki karışıklığın pek olası olmadığını söyledi.

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