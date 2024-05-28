Adli Tıp'tan Dilan Polat kararı: Hastaneden sonra yine cezaevi

“Suç gelirlerinin aklanması” ve “suç örgütü kurma” gibi suçlamalarla yargılanan Dilan Polat’ın avukatı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçen hafta tahliye istemişti. Adli Tıp Kurumu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talep eden Dilan Polat ile ilgili raporunu tamamladı. Polat’ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servise yatırılması gerektiği belirtildi. Polat burada tedavi olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek.

ADLİ TIP’TA 1,5 SAAT KALDI

Marmara Cezaevi’nde tutuklu Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 1,5 saat muayeneden geçen Polat ile ilgili rapor dün çıktı.

‘İNFAZ ERTELEME’ DEĞİL

Adli Tıp, intihar girişimi nedeniyle Polat’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Adli Psikiyatri servisine yatırılmasını önerdi. Polat, tedavi süreci tamamlandıktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek. Polat, istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacak. Yetkililer bunu “infaz tehiri” anlamına gelmediğini söyledi. Muayene sonucu ve karar Bakırköy Başsavcılığı’na da gönderildi.

OTOPARK KAVGASIYLA HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan, Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı. Müşteki avukatları, şikâyetten vazgeçtiklerini mahkemeye bildirdi. Duruşmada savunma yapan Dilan Polat, “Ben kimseyi darbetmedim. Biz uzlaştık. Zaten benim bir erkeği darbedebilmem mümkün değil. Hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini talep etti. Sanık Engin Polat ise “Eşimi korumak amacıyla bir kere darp oldu. Hiçbir şekilde konuşma imkanımız olmamıştır. Bu nedenle hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemem de söz konusu olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim” dedi.

Bahar Candan

Cezaevine döndü

Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan ve üç gün önce cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından dün tekrar tutuklu bulunduğu Marmara cezaevine sevk edildi. Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, “Nihal Candan” olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.







