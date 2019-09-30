AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e deprem tepkisi: Bu nasıl gazetecilik hangi yıldasınız? AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e deprem tepkisi: Bu nasıl gazetecilik, hangi yıldasınız? Show TV spikeri Ece Üner, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası "Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var" diyerek sitem etti. Üner'in sözlerinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?" açıklamasını yaparak

yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2019, 10:58 Son Güncelleme: 30 Eylül 2019, 10:59 Yeni Şafak