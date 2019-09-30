Hayat AFAD Başkanından Ece Ünere deprem tepkisi Bu nasıl gazetecilik, hangi yıldasınız?
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AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e deprem tepkisi: Bu nasıl gazetecilik hangi yıldasınız?

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e deprem tepkisi: Bu nasıl gazetecilik, hangi yıldasınız?

Show TV spikeri Ece Üner, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası "Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var" diyerek sitem etti. Üner'in sözlerinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?" açıklamasını yaparak
yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
fet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Ece Üner.
fet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Ece Üner.

İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Paniğe yol açan depremde insanlar sokaklara çıktı.

Deprem sonrası ise Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, yaptığı canlı yayında toplanma alanlarının olmadığını söyledi. Ardından devreye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu girdi.
Ece Üner, haberin sunumunda "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" dedi.

"Toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız"

  • Üner'in canlı yayındaki sözleri üzerine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan açıklama geldi. Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan Güllüoğlu, Ece Üner'e şu sözlerle sitem etti:
  • "Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum."

İşte 5.8'lik depremin sesi
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