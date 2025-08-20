AFAD uyarmıştı: İstanbul Bursa İzmir'i uykudan uyandıran deprem bildirimi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.





Sındırgı ilçesinde gece 01.10'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntıdan sonra 01.14'te de bu kez 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.





Gece 01.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, dar bir çevrede hissedildi.





Sındırgı'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirmeye devam ediyor.





HATALI BİLDİRİM YİNE PANİK OLUŞTURDU

Ancak telefonlarında deprem bildirim uygulaması olan bazı vatandaşlar, gelen hatalı bildirim nedeniyle panik yaşadı.





En fazla kullanılan uygulamalardan biri, depremin şiddetini 5,5 olarak servis etti.





Telefonlarına "Bulunduğunuz yerde sallanmanın orta düzeyde olduğu tahmin edildi." şeklinde bildirim gelen vatandaşlar, gece saatlerinde korkuya kapıldı.





İstanbul, Bursa, İzmir ve Manisa gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada hatalı bildirim nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Telefonlara gönderilen yanlış bildirimin görüntüsü.

SİLİVRİ DEPREMİ SONRASI KULLANIMI YAYGINLAŞTI

Deprem bildirim uygulamaları, 23 Nisan'da İstanbul'u sallayan 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremi sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştı.





Söz konusu uygulamalar, belirli büyüklükteki depremin ardından kullanıcılara depreme ilişkin henüz doğrulanmamış ilk verileri gönderiyor.





AFAD DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak daha önce bir açıklama yaparak vatandaşları uyarmıştı.





Bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirten AFAD, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır" hatırlatmasını yapmıştı.





Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz" denilmişti.



