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Hayat

Afife Jale tiyatro sahnesinde hayat bulacak

Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale’nin hayatı kurmaca bir hikayeyle tiyatro sahnesine taşınıyor. Demet Evgar’ın Afife Jale’yi canlandıracağı, Serdar Biliş’in de yönetmenliğini üstlendiği oyunun prömiyeri 14 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

04:00 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 06:46 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Afife Jale
Afife Jale

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Afife Jale tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Demet Evgar’ın Afife’yi canlandıracağı oyunun proje tasarımı Serdar Biliş ve Demet Evgar tarafından uzun bir ön hazırlık süreciyle tamamlandı. Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği, şarkı sözlerini de Sezen Aksu’nun yazdığı ‘Afife’ 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlerle ilk kez buluşacak. Oyunun prömiyer ve sezon biletleri Passo’da satışa çıktı. ‘Afife’ oyunu tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan Afife Jale’nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini konu alıyor. Selin Cankı Ceylan’ın yazdığı kurmaca oyunda Afife dışındaki karakterlere Ayta Sözeri, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Kerem Arslanoğlu, Öyküsu Okur, Besma Seiba gibi usta ve genç isimler hayat verecek. Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını, KIA’nın ana sponsorluğunu üstlendiği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımın da Cem Yılmazer imzası bulunuyor. Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’, Eylül ayından itibaren seyircisiyle buluşacak.


Üsküdar'da, Kudüs'te aynı sofrada yan yana

Filistinli İmad Ebu Hatice, Kudüs’teki babadan kalma dükkânında İsrail’e karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor. Kudüs’e giden Türkler mutlaka bu dükkâna uğruyor ve Ebu Hatice'nin ikram ettiği Türk çayını içiyor. İmad Ebu Hatice’nin kızı Shahd Abukhadijah ve Türk damadı Emre Sarıtaş ise babasının Türk ziyaretçilere gösterdiği hoşgörü ve misafirperverliğin Türkiye’deki adresi olarak Üsküdar'da felafel dükkanı açtı. Üsküdar'da "Kudüs Han" isimli mekanı işleten genç çift, kapısı Türk ve Filistin bayraklarıyla süslü bu dükkâna gelen herkesin çok memnun olduğunu anlatıyor. Emre Sarıtaş, "Hem Filistillilerin hem Türklerin buluşma adresi" diyor. Shahd Abukhadijah ise "İstanbul’da her gün Filistin için bir şeyler yapıldı, sokakta insanları kefiyelerle görüyorum. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor" ifadesini kullanıyor.

#Afife Jale
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