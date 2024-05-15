Afife Tiyatro Ödülleri’nde adaylar belirlendi

Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını üstlendiği programda 33 kişilik jüri ekibi, 196 oyunu değerlendirmeye aldı. İlk olarak jüri özel ödüllerinin açıklandığı programda, “Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü”nü Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, “Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü”nü Müge Oskay, “Haldun Dormen Özel Ödülü”nü Duru Tiyatro, “Yapı Kredi Özel Ödülü”nü ise Murat Ovalı almaya hak kazandı. “Yılın En Başarılı Oyunu” dalında Tiyatroadamdan “39 Buçuk Basamak”, İstos Yapımdan “Büyük Zarifi Apartmanı”, Dolkun Productiondan “Çirkin”, Tatbikat Sahnesinden “Otomatik Portakal” ve Kocaeli Şehir Tiyatrolarından “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” yer aldı. “Yılın En Başarılı Yönetmeni” kategorisinde Güray Dinçkol, İlham Yazar, İlyas Özçakır, Oğuz Utku Güneş, Şahika Tekand, “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” kategorisinde Gülçin Kültür Şahin, Nihan Doğa, Pelin Abay, Senan Kara, Zuhal Olcay, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” kategorisinde ise Berk Yaygın, Can Atak, Onur Berk Arslanoğlu, Onur Ünsal ve Yiğit Sertdemir yarışacak. Ödül töreni ise 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.