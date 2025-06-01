Ağrı’nın şefleri gelenekten geleceğe sofralar kuruyor

Anadolu’nun doğusunda, ülkemizin en yüksek dağını bağrında taşıyan bir il var: Ağrı. Doğal güzellikleri ve tarihi varlığıyla, kadim Anadolu mirasını yaşatan bu güzel şehirde, geçen hafta bir etkinlik vardı. İbrahim Çeçen Vakfı tarafından organize edilen ve yine İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen etkinlik, ünlü şeflerin katılımıyla yıllardır yapılagelen bir gastronomi eğitimi sürecinin finali: Zirvenin Şefleri.

Geleneksel lezzetleri modern tekniklerle yorumluyorlar

Zirvenin Şefleri Programı, Anadolu’nun köklü mutfak kültürünü genç yeteneklerle buluşturarak, geleneksel lezzetleri modern tekniklerle yorumlarken, özü koruyarak yeni çağa mutfağı adapte etme becerilerini pekiştiriyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi gastronomi adına gelecek vadeden bir üniversite. Her şeyden önce şehrini ve kültürünü seven insanların hayalleri ve çabaları bir servet. Elbette Ağrı gastronomisi için tek katkısı bu değil. Ayrıca üniversitede kurulan 500 metrekarelik modern mutfak laboratuvarı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor. Zirvenin şefleri programıyla, IC Turizm Grubu’nun gönüllü şefleri, öğrencilere yalnızca teknik beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel farkındalık aşılıyor. Elbette şeflerin gönüllü eğitim veriyor olması, aşçılığın Türk mutfağındaki misyonu için de örnek teşkil ediyor. Programın dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği tanıması, öğrencilerin yüzde 60’ını kadınların oluşturması, hem kadın eğitimi açısından hem kadınların maharetli ellerinin ve hayal güçlerinin mutfak alanına kazandırılması açısından, hem de kadın istihdamının sağlanması bakımından çok önemli. Elbette yerelde ve ulusal anlamda insanları meslek sahibi yapmak, kalkınmaya da hizmet eden bir hizmettir. Her açıdan örnek bir proje olduğunu düşünüyorum.

Eski lezzetler ön plana çıkmalı

Hazinelerin ülkesinde yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bulunmayacak çeşitlilikte kültürel değeri, yine kendi emeğimizle tanıtıp hak etiği yere taşıyacağız. Urartulardan bu yana, Ağrı’nın kadim Anadolu lezzetlerini köy köy keşfedip tekrar Türk mutfağına kazandırmak, örneğin abdigor köftesi gibi tekniğiyle eşsiz bir lezzetin tarihini yansıtmak ve markalaştırmak çok değerli bir adım olacaktır. Muhtemelen keşkek kadar eski bu lezzetin ön plana çıkmasını umut ediyorum. Vakfın eğitime katkılarından biri de yine Türk mutfağına katkısıyla birlikte gelmiş. “Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler” kitabıyla, Çeşme Yarımadası’nın kültürel ve gastronomik mirasını gelecek nesillere aktarırken, satış gelirleri de gastronomi öğrencilerine burs olarak dönüyor. Bütün emektarlara, özellikle gönüllü şeflerimize teşekkürü bir Türk mutfağı gönüllüsü eğitimci olarak borç biliyorum. Ağrı mutfağını, yine İbrahim Çeçen Vakfı’nın öğrencilere burs geliri elde eden yeni bir kitabında okumak, deneyimlemek ve otel mutfaklarında pişirildiğini görmek, Ağrı’nın lezzetlerini Ağrı’nın şeflerinin elinden, hep birlikte Ağrı’da yemek dileğiyle, bütün okuyucularıma iyi pazarlar diliyorum. Gelin bu hafta, Ağrı’nın lezzetlerine bir bakalım.

Ayran aşı

MALZEMELER:

5 su bardağı yoğurt

4 su bardağı su

1 yumurta

1 su bardağı bütün buğday

1 çay bardağı nohut

2 yemek kaşığı un

1 demet yarpuz veya nane

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Nohutu bir gece önceden ıslatalım. Un, yumurta, yoğurt ve tuzu karıştırıp su ilave edelim. Islatılmış nohutları ekleyip ocağa alalım ve karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra buğdayı ekleyelim ve buğday ile nohut pişince ocaktan alalım. Yarpuzu doğrayalım. Soğumakta olan ayran aşına ilave edip servise alalım. Afiyet olsun.

Yalancı köfte

MALZEMELER:

1,5 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı un

1 kuru soğan

1 yumurta

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Sos için;

2 kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı yoğurt

YAPILIŞI: