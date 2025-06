Ağrı’nın şefleri gelenekten geleceğe sofralar kuruyor

Zirvenin Şefleri Programı, Anadolu’nun köklü mutfak kültürünü genç yeteneklerle buluşturarak, geleneksel lezzetleri modern tekniklerle yorumlarken, özü koruyarak yeni çağa mutfağı adapte etme becerilerini pekiştiriyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi gastronomi adına gelecek vadeden bir üniversite. Her şeyden önce şehrini ve kültürünü seven insanların hayalleri ve çabaları bir servet. Elbette Ağrı gastronomisi için tek katkısı bu değil. Ayrıca üniversitede kurulan 500 metrekarelik modern mutfak laboratuvarı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor. Zirvenin şefleri programıyla, IC Turizm Grubu’nun gönüllü şefleri, öğrencilere yalnızca teknik beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel farkındalık aşılıyor. Elbette şeflerin gönüllü eğitim veriyor olması, aşçılığın Türk mutfağındaki misyonu için de örnek teşkil ediyor. Programın dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği tanıması, öğrencilerin yüzde 60’ını kadınların oluşturması, hem kadın eğitimi açısından hem kadınların maharetli ellerinin ve hayal güçlerinin mutfak alanına kazandırılması açısından, hem de kadın istihdamının sağlanması bakımından çok önemli. Elbette yerelde ve ulusal anlamda insanları meslek sahibi yapmak, kalkınmaya da hizmet eden bir hizmettir. Her açıdan örnek bir proje olduğunu düşünüyorum.