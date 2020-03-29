Hayat AHBAPın yardım kampanyası katlanarak büyüyor
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AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor

Sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin öncülük ettiği "dayanışma günleri" yardım kampanyası, sanat ve spor dünyasından birçok insanın katılımıyla katlanarak büyüyor. Levent, "Sanat dünyasından spor dünyasına kadar birçok insan gerçekten çok güzel bir şekilde hemen başvuruda bulundu, bizi aradılar, yazdılar ve 5 bin planladığımız yardım sayısı 7-8 binlere ulaştı. Bugün devam ediyor. 10 bini geçebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Haluk Levent
Haluk Levent

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Haluk Levent de yardımlaşma amacıyla daha önce kurduğu AHBAP Derneği aracılığıyla, evinde beklemek zorunda kalan ve çalışmadıkları için yardıma ihtiyaç duyan aileler için, dernek ve kendi sosyal medya hesaplarından, "dayanışma günleri" adlı bir yardım kampanyası başlattı.

Levent ve dernek üyelerinin 2 binin üzerinde aileye yardımda bulunması sonrası, bu kampanya giderek büyüdü ve sanat, ticaret ve spor dünyasından bir çok tanınmış ismin ilgilisini çekti.

Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
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Haluk Levent
Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. Levent, kampayaya destek veren isimleri tek tek açıkladı. İşte o isimler:


Daha önce 2 bin 100 aileye yardım ulaştırdık

Kampanyayla ilgili bilgi veren Haluk Levent, derneğin kasasında daha önce 970 bin lira bulunduğunu belirterek, "Hükümet yetkililerinin ilk açıkladığı, 'evde kalın' çağrısından sonra insanların işlerinden olabileceğini, sıkıntılar yaşayabileceklerini, bazı sektörlerin kapandığını düşünerek 2 bin 100 aileye yardım yaptık. Birkaç firmayla anlaştık. Aralarından en uygununu bulduk ve en uygun indirim yapan firmalarla ailelere koliler göndermeye başladık" diye konuştu.

Ellerinden geldikçe en ucuz ürünleri bulmaya çalıştıklarını ve yardımların 2 bin 100 aileye ulaştığını anlatan Levent, şöyle devam etti:

  • "Sonra baktık ki gerek hükümet yetkilileri gerek işletme sahipleri herkes artık bu işin daha da ciddiyetini gördü ve artık bazı sektörler kapanmaya başladı. Bu sektörlerden biri yiyecek içecek sektörü, restoranlar, barlar, kafeler.. Ve Anadolu Efes bizi aradı. Bir milyon liralık bir kampanya yaptık onlarla da. Yani sadece yiyecek içecek sektöründen etkilenen insanlar için yaptık onu. 5 bin ailenin dataları bizlere ulaştı, bizler onları inceledik ve Anadolu Efes'le paylaştık. Anadolu Efes de Migros marketlerinde bin aileye 200 liralık kredi açtı. Sonrasında dün baktık ki olay çok daha büyüyor ve insanların çok daha ihtiyacı var. Eskiden Ahbaplara günde 50 yardım çağrısı gelirdi şimdi tam 20 katına çıktı. Bine yakın insan, yani normalde işi gücü olan insan, evinde ve 'benim param yok, sıkıntım var, kiramı ödeyemiyorum' demeye başladı. Bizler de dedik ki bir kampanya yapalım."

Haluk Levent başlattı çığ gibi büyüdü: Ünlü isimlerden sosyal medyada seferberlik
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Ünlülerden ihtiyaç sahipleri için 'kira benden' akımı
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5 bin aile dedik 8 binlere ulaştı

Sosyal medya hesabından sanat dünyasından spor dünyasına, tiyatrocusundan menajerine kadar, herkese yönelik bir mesaj paylaştığını anlatan Levent, mesajında, "Gelin bugün birlik olalım. Canlarım, ben sizden daha hayırsever bir adam değilim. Sadece daha koordineliyim. Yani daha iyi örgütçüyüm. Gelin bugün 5 bin aileye bir kampanya yapalım" ifadelerini kullandığını dile getirdi.

Ulaşmak istedikleri aileler için ahbab.org sitesi üzerinden başvuru linki açtıklarını da söyleyen Haluk Levent, "Bir kaç gün içerisinde 5 bin aileyi toplayıp hafta sonu da kargolarını göndermek istedik. Ve dün sanat dünyasından spor dünyasına kadar birçok insan gerçekten çok güzel bir şekilde hemen başvuruda bulundu, bizi aradılar, yazdılar ve 5 bin planladığımız 7-8 binlere ulaştı. Bugün devam ediyor. 10 bini geçebileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yardımlar için bir kargo firmasıyla anlaştıklarını ve kimlerin kaç liralık yardımda bulunduğuna dair liste hazırladıklarını da belirten Levent, her bir kolinin normal tutarının dışarıda 500 liraya yakın olduğunu ancak bunu, kargo ücreti hariç 283 liraya mal ettiklerini aktardı.

Sanatçısından sporcusuna birçok kişi yardım eli uzattı

Daha fazla talep geldiğini söyleyen Levent, her hafta böyle kampanyalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Sadece mikroskopla görülebiliyor: Şırınga iğnesinin ucuna doktor heykeli yaptı
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Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda sadece mikroskop ya da büyüteçle görülebilen 40 eseri sergilenen Korkmaz, İstanbul'daki evinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrısına uyuyor.
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Evde kaldığı bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çekmek amacıyla işe koyulan Korkmaz, 11 günde şırınganın ucundaki iğnenin üzerine doktor heykeli yaptı.
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Korkmaz, 2 milimetrelik doktor heykelinin eline de saç telinden mızrak yerleştirdi. Sadece mikroskopla görülen bu eserde doktorun, mızrağı temsili koronavirüse sapladığı görülüyor.
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Necati Korkmaz, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına dikkati çekmek amacıyla 11 günde yaklaşık 70 saatte 'Doktor X' adını verdiği bu eseri yaptığını belirtti.
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Sokağa çıkmamaya özen gösterdiğini vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:
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Kendi sağlığım ve toplumun sağlığı için bunu yapıyorum. Sağlık çalışanları insan üstü bir gayretle virüsün önüne geçmeye ve hastalığa müdahale etmeye çalışıyor. Bizler evlerimizdeyken onlar sürekli hastanedeler ve büyük fedakarlık gösteriyorlar. Minyatür sanatçısıyım, onların bu fedakarlığına dikkat çekmek için ne yapabiliriz diye düşündüm. Onlar için bir anıt yapmaya karar verdim.
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Yaptığı doktor heykelinin müzede en güzel yerde sergileneceğine dikkati çeken Korkmaz, Doktor X fedakar bütün dünya sağlık çalışanlarını temsil ediyor. Onların virüse karşı amansız mücadelelerini temsil ediyor. Lütfen herkes dikkat etsin ve sokağa çıkmasın. Bilime kulak vererek hareket edelim. Biz bu virüsü mutlaka yeneceğiz diye konuştu.
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Sadece mikroskopla görülebiliyor: Şırınga iğnesinin ucuna doktor heykeli yaptı
Dünyadaki sayılı mikro heykeltıraşlardan Necati Korkmaz, 11 günde şırınganın ucundaki iğnenin üzerine sadece mikroskopla görülebilen 2 milimetrelik doktor heykeli yaptı.

'Evde canım sıkılıyor' dedi balık tutmaya geldi
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Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün artıyor.
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Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde oltayla balık tutmak yasaklandı.
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Yasağın ardından vatandaşların balık tuttuğu yerler sessizliğe büründü.
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Ancak yasağa uymayan 61 yaşındaki Bilal Ünlü sabahın erken saatlerine Unkapanı Köprüsü'ne geldi.
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Kendisinden başka kimsenin olmadığı köprüde yaşlı adam, doyasıya balık tutmanın keyfini sürdü.
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Köprüde tek balık tutan kişi olan Bilal Ünlü, “Evde duramıyorum, canım sıkılıyor. Köprüde benden başka kimse yok. Balık tutmak sanırım yasak. Ben 61 yaşındayım, balık çok güzel. Ben de önlemler kapsamında elimden geleni yapıyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, şimdi gideceğim ve bir daha çıkmayacağım. 10'da eve giriyorum ertesi sabaha kadar çıkmıyorum. Virüsten dolayı her yer boşaldı. Ben dediğim gibi evde duramıyorum dedi.
'Evde canım sıkılıyor' dedi balık tutmaya geldi
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “evde kalın" uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü'ne gelen tek olta balıkçısı, “yok artık" dedirtti. Yoğun yağış ve korona virüs salgınına rağmen köprüye gelen 61 yaşındaki adam, “Evde çok sıkıldım" diyerek kendini savundu.


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