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Hayat Ahmet Kuralın 13 yıllık davasında yeni gelişme
AKTÜEL

Ahmet Kural'ın 13 yıllık davasında yeni gelişme

Ahmet Kural'ın yasaklı madde bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak denetim kararı verilen davası, denetim kararını ihlal etmesi nedeniyle yeniden ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Kuralın 13 yıllık davasında yeni gelişme
Ahmet Kural

Oyuncu Ahmet Kural'ın denetimli serbestlik planının ihlal edilmesi nedeniyle 2014 yılında tekrar açılan dosya ile hükmün açıklanması yine 5 yıl süre ile ertelenmişti.

Oyuncu Ahmet Kural hakkında 13 yıl önce görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. 2009 yılında, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine aykırı olarak nitelendirilen yasaklı bir madde bulundurması sebebiyle açılan davada hakim kararı açıkladı.

Kural’ın katılmadığı, avukatı Yiğit Beşok, karara usul yönünden itiraz edeceklerini ve istinaf incelemesine başvuracaklarını belirtti.

"13 yıl öncesine ait"

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan avukat Yiğit Beşok, "Bu dava 2009 yılına, anlayacağınız 13 yıl öncesine ait... Kısacası eski bir usul davasından ibarettir.

Hakim, bu hükmü duruşmada dosyanın içeriğine girmeden açıklamakla yükümlüdür. Bu karar kesin nitelikte olmayıp, dosya istinaf incelemesine gidecektir.

"Karar lehimize bozulacak"

Yeni çıkan infaz yasası, dosyadaki eksiklikler, usulsüzlükler ve zaman aşımı gibi birçok husustan dolayı bu kararın lehimize bozulacağı kesindir. Bu nedenle bu davaya ilişkin müvekkilimi etkileyecek hiçbir husus bugün olmadığı gibi ileride de olmayacaktır." şeklinde konuştu.

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